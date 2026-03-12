Met dank aan sterke Campenaerts: Vingegaard zet de puntjes op de i in Parijs-Nice

Jonas Vingegaard heeft de puntjes op de i gezet in Parijs-Nice. De Deen was bergop de beste en werkte een solo van zo'n 20 kilometer af en breidt zo zijn voorsprong in het klassement uit.

In een snelle openingsfase van de vijfde etappe van Parijs-Nice was het lang wachten op een vroege vlucht, maar uiteindelijk vormde zich toch een kopgroep van acht met daarbij ook Victor Campenaerts.

Sterke Campenaerts geeft voorzet aan Vingegaard

Visma-Lease a Bike controleerde wel in het peloton voor leider Jonas Vingegaard. De kopgroep spatte uiteen op de laatste vier beklimmingen van de dag die op zo'n 35 kilometer van de streep begonnen.

Campenaerts voerde het tempo op voor de Deen en op 20 kilometer van de streep liet hij iedereen achter. Niemand kon volgen en Vingegaard reed met veel overschot naar zijn tweede overwinning op rij.

Eindzege kan Vingegaard bijna niet meer ontsnappen

Valetin Paret-Peintre van Soudal Quick-Step werd tweede op twee minuten, Tejada werd twintig seconden later derde. In het klassement heeft Vingegaard nu al meer dan drie minuten voorsprong op Martinez en vijf minuten op Steinhauser.

De eindzege in Parijs-Nice kan Vingegaard bijna niet meer ontsnappen, met nu al een stevige voorsprong. Na een moeilijke winter met een val en het vertrek van zijn trainer toch een stevige opsteker voor de Deen.



