"Dan wordt het van het goede te veel": De Cauwer wil één iets liever niet zien

Paul Seixas (19) wordt nu al gelinkt aan een transfer naar UAE Team Emirates-XRG. José De Cauwer hoopt dat hij niet naar de ploeg van Tadej Pogacar zal trekken.

Hij is amper 19 jaar en aan zijn eerste jaar bij de profs bezig, maar Paul Seixas kon al enkele overtuigende prestaties neerzetten. De Fransman won een rit in de Ronde van de Algarve en ook de Faun-Ardèche met een solo van 40 kilometer.

Seixas grof wild op de transfermarkt

In de Strade Bianche bleef Seixas als laatste aan het wiel van Tadej Pogacar, maar ook hij kon de aanval van de wereldkampioen niet beantwoorden. Seixas won wel de strijd van Del Toro voor de tweede plaats.

Seixas heeft nog een contract tot eind 2027 bij Decathlon-CMA CGM, maar wordt nu al gelinkt aan een transfer naar UAE Team Emirates-XRG. Al kunnen dat ook geruchten zijn om de prijs op te drijven in de onderhandelingen met de Franse ploeg.

De Cauwer hoopt dat Seixas niet naar UAE gaat

"Het zou toch beter zijn mocht hij niet bij de Emiraten terechtkomen", zei José De Cauwer bij VRT1 tijdens Parijs-Nice. "Want dan zou het toch echt van het goede te veel worden", doelt hij op alle toppers bij UAE Team Emirates-XRG.



En het contract van Seixas kan ook worden afgekocht. "Wat vijf jaar geleden nog als onmogelijk werd bestempeld, zal in de toekomst de norm worden." Onder meer Uijtdebroeks en Ayuso hadden nog een contract, maar veranderden deze winter toch van ploeg.