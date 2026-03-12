Eerste zege van 2026 blijft uit: vader Philipsen zegt waarom er geen sprake is van paniek

Koersdag tien voor Jasper Philipsen en toch wist hij nog geen enkele keer te winnen dit seizoen. Toch wordt er nog niet gepanikeerd in zijn omgeving.

Nog geen zege voor Philipsen in 2026

In de derde etappe van Tirreno-Adriatico sprintte Jasper Philipsen naar een derde plaats. Voor Philipsen was het nog maar de tweede keer dit seizoen dat hij echt tot sprinten toekwam, in de Ronde van de Algarve werd hij ook al eens vierde.

Voor Philipsen blijft het zo wachten op een eerste zege van het seizoen. Al wordt er in zijn omgeving niet gepanikeerd, volgens zijn vader Patrick Philipsen. Want in deze periode zijn de klassiekers het belangrijkste voor Philipsen.

Vader Philipsen panikeert niet

"Jasper is vrij rustig en zijn omgeving ook. Omdat er niks aan de hand is. Dit jaar liggen de klemtonen gewoon wat later. De topklassiekers eind maart, begin april: daarin moet het gebeuren", zegt vader Philipsen bij Het Nieuwsblad.

Philipsen heeft hard gewerkt om zich klaar te stomen voor de klassiekers, zoals de voorbije jaren zal hij zich pas in de maanden mei en juni echt toeleggen op sprinten in voorbereiding op de Tour de France.

Dat Philipsen klaar is voor de klassiekers, toonde hij ook in de heuvelzone van Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij toonde daar zijn explosiviteit bergop en zal dus klaar zijn voor wat komt. Die eerste zege zal dat ook wel doen.