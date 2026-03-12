"Daar moeten ze bijsturen": bondscoach Pauwels weet wat er fout ging bij Evenepoel

Remco Evenepoel zakte bergop twee keer door het ijs in de UAE Tour. Bondscoach Serge Pauwels denkt te weten waar het probleem lag bij de olympische kampioen.

Na overwinningen op Mallorca en in de Ronde van Valencia stond Remco Evenepoel als een van de topfavorieten aan de start van de UAE Tour. Evenepoel won de tijdrit, maar bergop moest hij twee keer de rol lossen.

Evenepoel werd uiteindelijk pas tiende in het eindklassement, op meer dan twee minuten van Del Toro. De beklimmingen in de UAE Tour waren langer en dat kan volgens bondscoach Serge Pauwels wel eens de verklaring zijn.

Onevenwicht bij Evenepoel?

Pauwels denkt dat het voor Evenepoel een uitdaging is om langere inspanningen bergop te combineren met explosieve aankomsten. En wellicht had Evenepoel te veel gefocust op dat explosieve werk, zoals de tijdrit die hij won.

Dat evenwicht moet volgens Pauwels meer in balans raken. "Daar moeten ze gaan bijsturen, in functie van zijn hoofddoelen. Allereerst wacht de periode van de Ardennenklassiekers, waar ik verwacht dat hij goed gaat zijn", zegt hij bij WielerFlits.

Zal Evenepoel opnieuw top zijn in Catalonië?

Lees ook... Eerste zege van 2026 blijft uit: vader Philipsen zegt waarom er geen sprake is van paniek›

Pauwels verwacht ook dat Evenepoel in de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart) veel beter voor de dag zal komen. Evenepoel komt dan ook vaak goed terug van een hoogtestage, waar hij na de UAE Tour is aan begonnen.