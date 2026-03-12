Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

Mathieu van der Poel heeft met overmacht de vierde rit van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Nederlander kon onder meer profiteren van het werk van Visma-Lease a Bike en Wout van Aert.

Op de slotklim op tien kilometer van de streep legde Visma-Lease a Bike het tempo hoog met Matteo Jorgenson voor Wout van Aert, Mathieu van der Poel volgde in het wiel van zijn eeuwige rivaal.

"Het was al een harde dag geweest door de sterke kopgroep. De snelheid lag de hele dag erg hoog en Visma-Lease a Bike deed het prima op dat klimmetje", zei Mathieu van der Poel in het flashinterview.

Waarom kon Van der Poel profiteren van Van Aert?

"Ik wist dat Visma-Lease a Bike wilde sprinten en zelf had ik het geluk dat ik kon gokken omdat ik al een ritzege behaald had. Ik heb de sprint afgewacht en ik denk dat ik alles perfect heb gedaan in de laatste kilometer."

Van Aert reageerde twee keer op een late uitval, Van der Poel bleef afwachten in zijn wiel. Op 300 meter van de streep zette Van der Poel zijn sprint en kon hij een grote kloof slaan, al had hij zich ook iets misrekend.

"Misschien heb ik mijn sprint te vroeg gelanceerd, want het was ver met de tegenwind. Maar ik ben blij dat ik het heb kunnen volhouden. Dat ik het nu ook afmaak in een vlakke sprint? Ja, maar alles wat voordien was gebeurd, was niet vlak. Ik ben vooral tevreden met mijn vorm."