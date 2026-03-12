'Vertrek bij Lotto-Intermarché? Topploeg toont interesse in Arnaud De Lie'

Arnaud De Lie is einde contract bij Lotto-Intermarché. De vraag is of hij ook bij de Belgische ploeg zal blijven, want er is wel wat interesse van andere ploegen.

Bij Lotto-Intermarché rekenen ze dit jaar op kopmannen Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt en Jarno Widar. Met Van Eetvelt en De Lie zijn twee van de drie kopmannen wel einde contract bij de fusieploeg.

Voor Van Eetvelt zou er onder meer interesse zijn van Soudal Quick-Step, de kans dat hij vertrekt bij Lotto-Intermarché zou groot zijn. En ook Arnaud De Lie zou wel eens aan zijn laatste seizoen bij de Belgische ploeg kunnen bezig zijn.

Trekt De Lie naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

Volgens HLN is er onder meer interesse van Red Bull-BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg heeft geen echte kopman voor de Vlaamse klassiekers en De Lie zou dan wel eens de oplossing kunnen zijn.

Met onder meer Gianni Vermeersch, Laurence Pithie en de broers Van Dijke is er al een sterke basis, maar een afwerker heeft de ploeg niet. Al deed Jordi Meeus het met twee keer top tien in het openingsweekend en winst in Le Samyn wel goed.

Al zal Lotto-Intermarché een vertrek van De Lie niet zomaar laten gebeuren, anders is de leegloop compleet. De komende maanden worden dan ook belangrijk voor de toekomst van de fusieploeg.