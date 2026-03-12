Speciale kledingkeuze van Vingegaard: Van Aert en Van der Poel hebben duidelijke mening

Jonas Vingegaard viel op in vierde etappe van Parijs-Nice met een opvallende outfit. Wout van Aert en Mathieu van der Poel hadden er hun eigen mening over.

Het waren vreemde beelden van Jonas Vingegaard in Parijs-Nice. De Deen kwam met een lange trainingsbroek waar gaten waren ingeknipt en met bretellen over zijn shirt zegevierend over de streep.

Van Aert zag Vingegaard al aparte kledijkeuze maken

Vingegaard had die broek onderweg nog willen uitdoen, maar dat lukte niet meer omdat hij geen ploegmaats meer bij zich had. En dus zat er niets anders op dan zo naar de aankomst te rijden.

"Ja, we hebben er toch een beetje om gelachen", zei Wout van Aert bij Het Nieuwsblad. Al waren Van Aert en co nu ook niet zo verrast, want het is niet voor het eerst dat ze Vingegaard met speciale kledij op de fiets zagen.

"Het interesseert Jonas gewoon niet hoe hij eruitziet." Vingegaard is gewoon gefocust op zijn doel en zette wel een belangrijke stap richting de eindzege in Parijs-Nice. En dat dankzij zijn aparte kledingskeuzes.

Wat dacht Van der Poel van kledij Vingegaard?



Ook Mathieu van der Poel zag de beelden van Vingegaard, al zou hij toch niet dezelfde keuzes hebben gemaakt. "Ik ga niet met m’n bretellen over mijn shirt rijden. Maar hij heeft gewonnen dus het zal goed uitgepakt hebben."