Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

Kan Wout van Aert zich op dag vier van Tirreno-Adriatico een meedoen voor de overwinning? Het parcours moet hem liggen, vooral door de zwaardere finale.

Hoe overleefde Van Aert lange etappe in de regen?

In de gravelrit zat Wout van Aert te ver, in de eerste massasprint van Tirreno-Adriatico mengde hij zich niet. Achteraan het peloton bolde Van Aert binnen op de 146ste plaats, na ruim vijf uur op de fiets.

"Ik heb de rit van gisteren (woensdag, nvdr.) goed verteerd. Het was een enorm lange dag, maar niet zo lastig. Gelukkig was het niet super koud", zei Van Aert voor de start van de vierde etappe bij Sporza.

In de vierde etappe kan Van Aert zich misschien wel eens uitleven. In het begin van de etappe zijn er twee langere beklimmingen, terwijl er in de finale dan weer korte en steile beklimmingen liggen.

Parcours op maat van Van Aert

Zo ligt op dertien kilometer van de streep de Tortoreto Badetta (1,7 km aan 9,2%), waarin er twee keer een piek is tot 20%. De laatste acht kilometer zijn dan weer vlak, waardoor er toch een kans ligt voor Van Aert om te sprinten voor de zege.

"De finale is zwaar met enkele klimmetjes. Voor sommige sprinters wordt dat misschien te moeilijk en dan komen we op terrein dat bij me past." Al is het ook opletten voor vluchters die hun zinnen hebben gezet op de etappezege.