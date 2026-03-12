Van Aert te bang om risico's te nemen? Bakelants komt met opvallend antwoord

Wout van Aert liet zich in de graveletappe in Tirreno-Adriatico wegdrummen en deed nooit mee voor de zege. Jan Bakelants maakt zich echter geen zorgen over de vorm van Van Aert.

Mathieu van der Poel was wel op de afspraak en won de tweede etappe in Tirreno-Adriatico, Wout van Aert draaide in 50ste positie op en kwam nooit meer helemaal vooraan. Hij was ook bijzonder teleurgesteld over de gemiste kans.

Was Van Aert te bang?

"Wout was tot nu toe goed, maar niet goed genoeg", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage. "Wout zal ook wel gehoopt hebben dat hij al wat verder stond. Maar door omstandigheden moet hij het met deze vorm doen."

Volgens Dirk De Wolf heeft Van Aert zich laten wegdrummen door angst. Al waarschuwt Bakelants ook dat er Van Aert geen angst mag worden aangepraat. "Als je 1.000 keer de vraag krijgt of je bang bent, ben je op den duur bang."

Van Aert heeft nog tijd voor topvorm

Van Aert kon nog niet overtuigen dit seizoen, maar heeft volgens Bakelants ook nog tijd tot de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april). Pas dan moet Van Aert echt in hoogvorm zijn.

"Ik denk dat Wout voor het eerst in zijn carrière echt een stap voorwaarts zal zetten na Tirreno-Adriatico. Zo zal hij misschien op het goede moment in hoogvorm zijn", besluit Bakelants nog.