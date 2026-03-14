Renner geeft het toe dat hij niet vrolijk was om ploegmaat van Campenaerts te worden

Bij Visma Lease a Bike is Matteo Jorgenson één van de kopmannen. Toch had hij eigenlijk niet veel zin om indertijd ploegmaat te worden van Victor Campenaerts.

Samen in ontsnapping

Voor Matteo Jorgenson naar Visma Lease a Bike kwam zat hij ooit samen in een ontsnapping met Victor Campenaerts. En dat heeft zijn sporen nagelaten.

De Amerikaan vond dat Campenaerts niet reed om zelf te winnen, maar wel om ervoor te zorgen dat Jorgenson de rit zeker niet zou winnen.

En dat bleef wel wat hangen, ook na de transfer naar Visma Lease a Bike. “Klopt. Er is wat tijd overgegaan”, klinkt het bij Jorgenson in Het Nieuwsblad.

Op de kamer geroepen

En dat duurde nog eventjes. “Na mijn transfer naar Visma hing er op het eerste trainingskamp in Tenerife wat spanning in de lucht tussen ons. Tot hij me op een bepaalde middag in zijn kamer heeft geroepen om uit te leggen wat er toen gebeurd was.”

Jorgenson prijst de moed van Campenaerts om dat te doen. “Het heeft ervoor gezorgd dat we de lucht konden uitklaren en verder konden”, besluit de Amerikaan.