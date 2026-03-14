Sven Vanthourenhout bekent dat hij eigenlijk andere job veel liever wou dan wat hij nu doet

Vanthourenhout was liever sportief manager geworden

Sinds dit seizoen is Sven Vanthourenhout na zijn carrière als bondscoach bij Belgian Cycling aan de slag gegaan bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Een job die hij duidelijk graag doet.

Maar voor hij bij de Duitse ploeg tekende, lagen er nog heel wat andere zaken op tafel. “Het was wat zoeken”, vertelt hij meteen aan Het Laatste Nieuws. “Ik zag me in verschillende teams, in een welbepaalde functie, wel een potentiële meerwaarde kunnen betekenen.”

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe werd er intern aardig wat geschoven met de functies. Het was uitkijken wat Vanthourenhout zou doen, want uiteindelijk had hij toch liever sportief manager, de rol die Zak Dempster vervuld, vervuld.

Verantwoordelijkheden

“Ja”, geeft Vanthourenhout toe. “Maar ik bleef ook wel graag in de buik van het peloton. Er werd verspreid dat ik absoluut géén ploegleider wilde zijn, maar dat klopt totaal niet. Ik stelde het zelfs als voorwaarde.”

Tussen hem en Dempster klikt het ongelofelijk goed. “Hij gaf me een aantal verantwoordelijkheden. Eén daarvan zijn 'The Cobble Classics', de voorjaarsklassiekers, van de Omloop tot en met Parijs-Roubaix. Superbelangrijk voor de ploeg. 'Dat wordt jóuw project', zei Zak. 'Bouw het maar volledig uit.'”, besluit Vanthourenhout.