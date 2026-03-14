🎥 Vlammen maar! Van Aert zet de Tirreno in brand en Van der Poel countert meteen: "Dit is wat ze doen"

Na hun onderonsje in de sprint van de vierde rit laten Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich niet onbetuigd. Vooral Van Aert schudde aan de boom in het begin van de zesde Tirreno-rit.

Dit is nochtans de koninginnenrit in de Tirreno-Adriatico: voer voor klimmers dus. De organisatie van de Tirreno heeft fier de eerste beelden van de dag gedeeld. Wanneer de zwart-wit geblokte vlag de lucht ingaat om de officiële start van de rit aan te geven, zien we Van Aert meteen naar voren komen en er duchtig de pees op leggen.

Ze weten het op het X-account van de Tirreno-Adriatico mooi te verwoorden. "De eerste aanvaller van de dag? Wout van Aert. De man die hem counterde? Mathieu van der Poel. Dit is wat ze doen", klinkt het. Het is natuurlijk ideale reclame voor de start van het altijd doorslaggevende slotweekend voor de uitkomst van de Tirreno.

Van Aert en Van der Poel als onafscheidelijk duo

We zien vooral de versnelling van Van Aert, maar enkele posities achter hem schuift inderdaad ook Van der Poel op. Het is maar de vraag of de poging van dit onafscheidelijke duo om een aanval op poten te zetten wat uithaalt. Jorgenson hoopt in deze rit nog een slag te slaan. Wellicht daarom dat Van Aert het tempo zo hoog mogelijk legt.

Van Aert zorgde alvast voor een serieuze uitdunning van het peloton, maar na het eerste klimmetje kwam het wel tot een samensmelting. In elk geval is dit een bergrit waarin Van Aert zich in de eerste uren nog eens helemaal kan uitleven. Zoals hij in het verleden in grote ronden al sterk werk leverde, mag hij dat nu in de Tirreno proberen.

Lees ook... Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

Ook Van der Poel in actieve rol

Wat er achter de actieve rol van Van der Poel schuilgaat, zullen we wellicht later wel vernemen. Van der Poel verscheen aan het begin van deze etappe nog altijd als leider in het puntenklassement van de Tirreno-Adriatico.

Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

16:30
Van der Poel maakt hartverscheurende keuze tussen Monumenten en maakt duidelijk wat primeert

Van der Poel maakt hartverscheurende keuze tussen Monumenten en maakt duidelijk wat primeert

13:30
Visma Lease a Bike stelt statement door gevaarlijke situaties in Parijs-Nice

Visma Lease a Bike stelt statement door gevaarlijke situaties in Parijs-Nice

17:00
Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

08:30
Sven Vanthourenhout bekent dat hij eigenlijk andere job veel liever wou dan wat hij nu doet

Sven Vanthourenhout bekent dat hij eigenlijk andere job veel liever wou dan wat hij nu doet

16:00
Vandaag nog operatie: geen goed nieuws voor renner van Alpecin-Premier Tech

Vandaag nog operatie: geen goed nieuws voor renner van Alpecin-Premier Tech

15:00
Speelt zijn enkel hem nog parten? Wout van Aert komt met verlossende antwoord

Speelt zijn enkel hem nog parten? Wout van Aert komt met verlossende antwoord

07:00
Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"

Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"

10:00
Sven Vanthourenhout op scherp: "Vermeersch te lang in schaduw Van der Poel, Evenepoel steelt vele harten"

Sven Vanthourenhout op scherp: "Vermeersch te lang in schaduw Van der Poel, Evenepoel steelt vele harten"

12:00
Renner geeft het toe dat hij niet vrolijk was om ploegmaat van Campenaerts te worden

Renner geeft het toe dat hij niet vrolijk was om ploegmaat van Campenaerts te worden

14:00
Boonen prijst Campenaerts de zevende hemel in: "Helemaal geen domme kerel"

Boonen prijst Campenaerts de zevende hemel in: "Helemaal geen domme kerel"

13:00
De nooit stoppende rivaliteit: stevige opsteker voor Visma-Lease a Bike tegen ploeg Pogacar

De nooit stoppende rivaliteit: stevige opsteker voor Visma-Lease a Bike tegen ploeg Pogacar

08:00
Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

11:00
"Dat vreet aan hem": het grote probleem van Wout van Aert blootgelegd

"Dat vreet aan hem": het grote probleem van Wout van Aert blootgelegd

20:00
Frustratie groeit bij Van Aert: "Door Van der Poel verbazend genoeg nog niet gelukt"

Frustratie groeit bij Van Aert: "Door Van der Poel verbazend genoeg nog niet gelukt"

07:30
Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

09:00
Welke klassiekers rijdt hij nog? Van Aert onthult wanneer hij de knoop doorhakt

Welke klassiekers rijdt hij nog? Van Aert onthult wanneer hij de knoop doorhakt

18:30
Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

13/03
"Met pijn in het hart": Van Vleuten mag geen co-commentator meer zijn bij NOS

"Met pijn in het hart": Van Vleuten mag geen co-commentator meer zijn bij NOS

21:30
Ex-renner moet eerlijk toegeven: "Heb me vergist in Vingegaard"

Ex-renner moet eerlijk toegeven: "Heb me vergist in Vingegaard"

20:30
Na zijn derde plaats in Parijs-Nice: Jasper Stuyven met de realiteit geconfronteerd

Na zijn derde plaats in Parijs-Nice: Jasper Stuyven met de realiteit geconfronteerd

19:00
Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo

Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo

13/03
Was Evenepoel nog beter? Bakelants tempert hype over 19-jarige Seixas

Was Evenepoel nog beter? Bakelants tempert hype over 19-jarige Seixas

18:00
🎥 Vluchter Valgren houdt stand in Tirreno-Adriatico, Tejada is de beste in Parijs-Nice

🎥 Vluchter Valgren houdt stand in Tirreno-Adriatico, Tejada is de beste in Parijs-Nice

13/03
Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

13/03
Thibau Nys reageert aangeslagen op het missen van de klassiekers

Thibau Nys reageert aangeslagen op het missen van de klassiekers

13/03
"Het helpt niet": bondscoach betreurt uitspraak Widar en geeft hem gouden raad

"Het helpt niet": bondscoach betreurt uitspraak Widar en geeft hem gouden raad

13/03
Nog even niet op de fiets: Thibau Nys mist start van seizoen door operatie

Nog even niet op de fiets: Thibau Nys mist start van seizoen door operatie

13/03
Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

12/03
Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

13/03
Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

13/03
Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"

Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"

13/03
Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

13/03
Soudal Quick-Step komt met slecht nieuws over kopman Ilan Van Wilder

Soudal Quick-Step komt met slecht nieuws over kopman Ilan Van Wilder

13/03
"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

12/03
"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

13/03

