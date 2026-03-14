🎥 Vlammen maar! Van Aert zet de Tirreno in brand en Van der Poel countert meteen: "Dit is wat ze doen"

Na hun onderonsje in de sprint van de vierde rit laten Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich niet onbetuigd. Vooral Van Aert schudde aan de boom in het begin van de zesde Tirreno-rit.

Dit is nochtans de koninginnenrit in de Tirreno-Adriatico: voer voor klimmers dus. De organisatie van de Tirreno heeft fier de eerste beelden van de dag gedeeld. Wanneer de zwart-wit geblokte vlag de lucht ingaat om de officiële start van de rit aan te geven, zien we Van Aert meteen naar voren komen en er duchtig de pees op leggen.

Ze weten het op het X-account van de Tirreno-Adriatico mooi te verwoorden. "De eerste aanvaller van de dag? Wout van Aert. De man die hem counterde? Mathieu van der Poel. Dit is wat ze doen", klinkt het. Het is natuurlijk ideale reclame voor de start van het altijd doorslaggevende slotweekend voor de uitkomst van de Tirreno.

Van Aert en Van der Poel als onafscheidelijk duo

We zien vooral de versnelling van Van Aert, maar enkele posities achter hem schuift inderdaad ook Van der Poel op. Het is maar de vraag of de poging van dit onafscheidelijke duo om een aanval op poten te zetten wat uithaalt. Jorgenson hoopt in deze rit nog een slag te slaan. Wellicht daarom dat Van Aert het tempo zo hoog mogelijk legt.

🔥 The first attacker? Wout van Aert.

The guy who countered him? Mathieu van der Poel.



It's what they do.



— Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 14, 2026

Van Aert zorgde alvast voor een serieuze uitdunning van het peloton, maar na het eerste klimmetje kwam het wel tot een samensmelting. In elk geval is dit een bergrit waarin Van Aert zich in de eerste uren nog eens helemaal kan uitleven. Zoals hij in het verleden in grote ronden al sterk werk leverde, mag hij dat nu in de Tirreno proberen.



Lees ook... Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was›

Ook Van der Poel in actieve rol

Wat er achter de actieve rol van Van der Poel schuilgaat, zullen we wellicht later wel vernemen. Van der Poel verscheen aan het begin van deze etappe nog altijd als leider in het puntenklassement van de Tirreno-Adriatico.