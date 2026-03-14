Van der Poel maakt hartverscheurende keuze tussen Monumenten en maakt duidelijk wat primeert

Het is mooi als cijfertjes een verhaal vertellen, maar Mathieu van der Poel wil toch vooral zoveel mogelijk winnen. Zeker in de wedstrijden die hem nauw aan het hart liggen.

Een blik op het al indrukwekkende palmares van Mathieu van der Poel doet de monden openvallen. Iedereen weet dat de Monumenten uit het voorjaar voor Van der Poel het belangrijkste zijn. Wel, hij is een drievoudig winnaar van zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix en kon ook al twee keer winnen in Milaan-Sanremo.

Het zou toch heel mooi zijn mocht hij die bordjes in evenwicht kunnen brengen. Daar krijgt hij binnenkort al de gelegenheid voor, want hij zou dan voor een derde keer Milaan-Sanremo moeten winnen. Als die gelijke verdeling daarna intact blijft, betekent dat echter dat hij in Vlaanderens Mooiste en in Roubaix naast de zege grijpt.

Vierde Ronde-winst hoog op verlanglijst Van der Poel

Met dit in gedachten legde VTM NIEUWS hem in de Tirreno-Adriatico voor hoe graag hij voor een evenwicht tussen die Monumenten zou zorgen. "Heel graag, maar ik denk dat ik dan toch nog liever een vierde keer de Ronde van Vlaanderen win dan de derde keer Milaan-Sanremo", laat Van der Poel zijn hart heel duidelijk spreken.

Het is geen geheim dat de Ronde van Vlaanderen een van zijn favoriete koersen is en ook een wedstrijd is die hem uitstekend ligt. Van der Poel lijkt er meer dan wat dan ook nog eens naar uit te kijken om opnieuw het zegegebaar te maken in de Ronde van Vlaanderen. We kunnen Van der Poel in elk geval zeker geen ongelijk geven.

Ritzeges Van der Poel veelbelovend

Momenteel is hij zich in de Tirreno-Adriatico aan het voorbereiden op al die Monumenten die er in het voorjaar aankomen. De twee ritzeges van Van der Poel in de Tirreno doen alvast het beste verhopen voor de rest van het seizoen.