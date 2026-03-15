Maand na operatie aan hernia: Benoot zet belangrijke stap in revalidatie

Tiesj Benoot zit weer op de fiets na een operatie aan een hernia midden februari. Al is het nog heel beperkt en zal het nog een tijdje duren voor hij weer volop kan trainen.

Geen klassiekers voor Tiesj Benoot, want zijn voorjaar staat in het teken van revalideren. Op 17 februari werd bij Benoot een sekwester weggehaald ter hoogte van wervel S1 die tegen de zenuw duwde.

Eerste weken revalidatie Benoot

Volgens Benoot een operatie van twee keer niets, die alles bij elkaar zo'n drie kwartier heeft geduurd. Het bezorgde Benoot een litteken van zo'n vier centimeter, maar ook wel een lange revalidatie.

In de eerste dagen van zijn revalidatie mocht Benoot zo'n honderd meter per uur stappen, wat hij deed door door rond hij huis te wandelen. Ondertussen kan Benoot al een uur wandelen, aan zes kilometer per uur.

Benoot ziet opnieuw op de fiets

En Benoot kan ook alweer fietsen bij kinesist Lieven Maesschalck. "Twee keer twaalf minuten. Met een grote plastic bal op het stuur zodat ik zeker mijn rug recht zou houden", zegt Benoot bij Het Nieuwsblad.



Wanneer Benoot weer zal kunnen koersen, is nog onduidelijk. Hij wil zich niet vastpinnen op de Tour. "Het WK in Montréal gaat prachtig worden. Daar zou ik heel graag bij zijn", besluit Benoot nog.