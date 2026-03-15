Winnen steeds moeilijker voor Kopecky: bondscoach onthult niet te onderschatten factor

In haar eerste twee wedstrijden van het seizoen heeft Lotte Kopecky nog niet kunnen uitblinken. Bondscoach Ludwig Willems heeft daar ook een logische verklaring voor.

Mindere start voor Kopecky in 2026

In de Omloop Nieuwsblad werd Lotte Kopecky genekt door pech, door een renster die viel tegen haar derailleur moest ze net voor de Muur van Geraardsbergen wisselen van fiets. En op de Muur reden Vollering en Niewiadoma weg.

In de Strade Bianche moest Kopecky dan weer snel lossen uit de groep met de favorieten. De tweevoudige wereldkampioen werd uiteindelijk pas 30ste op meer dan zeven minuten van winnares Chabbey.

Concurrentie van Kopecky wordt steeds beter

Voor Kopecky was het haar slechtste resultaat ooit in de Strade Bianche. Volgens Ludwig Willems, bondscoach van de Belgische vrouwen, is dat echter niet verwonderlijk en dat ligt niet alleen aan Lotte Kopecky zelf.

“De finales worden elk jaar harder. Bij elke wedstrijd zijn er wel rensters die zeer specifiek hebben gepiekt naar die dag. Dat betekent dat het moeilijker is om, als je nog geen honderd procent bent, mee te dingen naar zeges", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lees ook... "Dat is absoluut niet het geval": Klare taal over 'trainersituatie' van Kopecky›

De Trofeo Alfredo Binda is Kopecky straks ook niet helemaal op het lijf geschreven, de Vlaamse klassiekers zullen dat wel zijn. En net daar wil Kopecky opnieuw scoren, onder meer in de Ronde van Vlaanderen.