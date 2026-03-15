Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

In de derde etappe van Tirreno-Adriatico moest Jasper Philipsen enkel Lund Andresen en De Lie voor zich dulden. De zevende en laatste etappe is nog een kans voor de sprinters, al voelt Philipsen ook dat hij een week gekoerst heeft.

Philipsen wil sprinten voor zege in slotrit Tirreno-Adriatico

"Het is een heel zware week geweest in de bergen en op de fiets. Ik ga mijn benen zeker voelen", zei Philipsen vooraf dan ook bij HLN. Al geldt dat voor iedereen, er zal dus met gelijke wapens kunnen worden gestreden.

Winnen lukte niet nog niet voor Philipsen in 2026, in de klassiekers zal dat een stuk moeilijker worden. Voor zijn zelfvertrouwen is het dan ook belangrijk om te kunnen meedoen voor de overwinning in de sprint.

Zet Van der Poel zich in de trein voor Philipsen?

Bij Alpecin-Premier Tech is het nog afwachten hoe de sprinttrein er zal uitzien. Zal Mathieu van der Poel zich ermee bemoeien? Een sprint houdt altijd risico's in, net voor de klassiekers zou een valpartij bijzonder ongelegen komen.

Philipsen hoopt uiteraard dat hij in San Benedetto del Tronto kan rekenen op de Nederlander. "Mathieu van der Poel is altijd een extra wapen", besloot Philipsen nog. Volgt met de hulp van Van der Poel de eerst zege van 2026?