De Lie toch niet naar Red Bull-BORA-hansgrohe? Kijk eens wie zijn manager is...

Lennert Van Eetvelt is einde contract bij Lotto-Intermarché. Voor Het Nieuwsblad lijkt het niet zo moeilijk meer om te weten waar onze landgenoot heengaat.

Einde contract bij Lotto-Intermarché

Deze week was hier en daar te horen dat het al voor 90 procent duidelijk zou zijn dat Lennert Van Eetvelt eind dit jaar vertrekt bij Lotto-Intermarché. Zeker nu hij samenwerkt met manager Alex Carrera.

En hij zou niet de enige zijn. Ook Arnaud De Lie heeft een aflopend contract en zou de aanbiedingen voor het kiezen hebben. Over de bestemming van de twee renners wordt hevig gespeculeerd.

De Lie werd deze week serieus gekoppeld aan een vertrek naar Red Bull-BORA-hansgrohe, maar ook een verlengd verblijf bij Lotto-Intermarché zou nog een mogelijkheid zijn.

De Lie naar Alpecin?

Maar volgens Het Nieuwsblad is er nog een andere kaper op de kust. Omdat De Lie wordt vertegenwoordigd door David van der Poel, broer van Mathieu, meldt de krant dat Alpecin-Premier Tech wel eens een stevige optie zou zijn.

Voor Van Eetvelt wordt dan weer vooral gekeken in de richting van Soudal Quick-Step op dit moment. Zij zouden al een eerste poging ondernomen hebben om hem binnen te halen.