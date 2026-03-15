Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"
Heel wat renners kozen de voorbije jaren voor een smaller stuur. Mathieu van der Poel deed dat bewust niet en blijft trouw aan wat hij de voorbije jaren heeft gebruikt.

Breed stuur van Van der Poel

De UCI voerde dit jaar een minimale breedte van 40 cm in wat het stuur betreft. De voorbije jaren waren de sturen van de renners in het peloton steeds smaller geworden, wat voor meer instabiliteit zorgde. 

Een van de weinige renners die zich nooit gewaagd heeft aan zo'n smaller stuur is Mathieu van der Poel. De Nederlander zweert nog altijd bij zijn stuur van 450 mm en daar heeft Van der Poel ook een goede reden voor. 

Van der Poel blijft trouw aan breed stuur

"Ik gebruik gewoon het stuur dat ik al mijn hele leven gebruik", zegt hij bij Cyclingnews"Misschien verlies ik een klein beetje aerodynamisch voordeel, maar ik heb graag de kracht wanneer ik op de pedalen sta."

"Ik vind dat mijn stuur niet eens zo breed lijkt. Ik denk dat het er breder uitziet omdat zoveel andere renners met voor smaller model zijn gegaan", stelt de Nederlander nog. Veranderen zal Van der Poel nu ook niet meer doen. 

Lees ook... Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep
"Ik ben gewend aan mijn maat, en dus blijf ik voorlopig met een breed stuur rijden", besluit de Nederlander dan ook. En dat leverde hem de voorbije jaren ook al heel wat successen op. 

'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

"Daar geloof ik dus niet in": Van der Poel sluit één iets uit voor Milaan-Sanremo

"Daar geloof ik dus niet in": Van der Poel sluit één iets uit voor Milaan-Sanremo

Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

Maand na operatie aan hernia: Benoot zet belangrijke stap in revalidatie

Maand na operatie aan hernia: Benoot zet belangrijke stap in revalidatie

Winnen steeds moeilijker voor Kopecky: bondscoach onthult niet te onderschatten factor

Winnen steeds moeilijker voor Kopecky: bondscoach onthult niet te onderschatten factor

Boonen twijfelt niet en zegt wie hij graag de Ronde van Vlaanderen ziet winnen

Boonen twijfelt niet en zegt wie hij graag de Ronde van Vlaanderen ziet winnen

Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was

Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was

"Ik snap de twijfels": duidelijke uitspraken over de toekomst van Evenepoel

"Ik snap de twijfels": duidelijke uitspraken over de toekomst van Evenepoel

Zit er meer achter waarom Vermeersch met Van der Poel naar de Muur reed in de Omloop?

Zit er meer achter waarom Vermeersch met Van der Poel naar de Muur reed in de Omloop?

Van der Poel maakt hartverscheurende keuze tussen Monumenten en maakt duidelijk wat primeert

Van der Poel maakt hartverscheurende keuze tussen Monumenten en maakt duidelijk wat primeert

Talenten Widar versus Seixas: bondscoach Serge Pauwels zegt hoe het evolueert

Talenten Widar versus Seixas: bondscoach Serge Pauwels zegt hoe het evolueert

"Een beroepsverbod": Lefevere hard voor makelaars die geruchten zelf rondsturen

"Een beroepsverbod": Lefevere hard voor makelaars die geruchten zelf rondsturen

"Dat is absoluut niet het geval": Klare taal over 'trainersituatie' van Kopecky

"Dat is absoluut niet het geval": Klare taal over 'trainersituatie' van Kopecky

De Lie toch niet naar Red Bull-BORA-hansgrohe? Kijk eens wie zijn manager is...

De Lie toch niet naar Red Bull-BORA-hansgrohe? Kijk eens wie zijn manager is...

Vertrekt Jonas Vingegaard bij Visma? Ploegleider Marc Reef zegt hoe het precies zit

Vertrekt Jonas Vingegaard bij Visma? Ploegleider Marc Reef zegt hoe het precies zit

Visma Lease a Bike stelt statement door gevaarlijke situaties in Parijs-Nice

Visma Lease a Bike stelt statement door gevaarlijke situaties in Parijs-Nice

🎥 Vlammen maar! Van Aert zet de Tirreno in brand en Van der Poel countert meteen: "Dit is wat ze doen"

🎥 Vlammen maar! Van Aert zet de Tirreno in brand en Van der Poel countert meteen: "Dit is wat ze doen"

Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

Sven Vanthourenhout bekent dat hij eigenlijk andere job veel liever wou dan wat hij nu doet

Sven Vanthourenhout bekent dat hij eigenlijk andere job veel liever wou dan wat hij nu doet

Vandaag nog operatie: geen goed nieuws voor renner van Alpecin-Premier Tech

Vandaag nog operatie: geen goed nieuws voor renner van Alpecin-Premier Tech

Sven Vanthourenhout op scherp: "Vermeersch te lang in schaduw Van der Poel, Evenepoel steelt vele harten"

Sven Vanthourenhout op scherp: "Vermeersch te lang in schaduw Van der Poel, Evenepoel steelt vele harten"

Renner geeft het toe dat hij niet vrolijk was om ploegmaat van Campenaerts te worden

Renner geeft het toe dat hij niet vrolijk was om ploegmaat van Campenaerts te worden

Boonen prijst Campenaerts de zevende hemel in: "Helemaal geen domme kerel"

Boonen prijst Campenaerts de zevende hemel in: "Helemaal geen domme kerel"

Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"

Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"

Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

De nooit stoppende rivaliteit: stevige opsteker voor Visma-Lease a Bike tegen ploeg Pogacar

De nooit stoppende rivaliteit: stevige opsteker voor Visma-Lease a Bike tegen ploeg Pogacar

Frustratie groeit bij Van Aert: "Door Van der Poel verbazend genoeg nog niet gelukt"

Frustratie groeit bij Van Aert: "Door Van der Poel verbazend genoeg nog niet gelukt"

Speelt zijn enkel hem nog parten? Wout van Aert komt met verlossende antwoord

Speelt zijn enkel hem nog parten? Wout van Aert komt met verlossende antwoord

"Met pijn in het hart": Van Vleuten mag geen co-commentator meer zijn bij NOS

"Met pijn in het hart": Van Vleuten mag geen co-commentator meer zijn bij NOS

Ex-renner moet eerlijk toegeven: "Heb me vergist in Vingegaard"

Ex-renner moet eerlijk toegeven: "Heb me vergist in Vingegaard"

"Dat vreet aan hem": het grote probleem van Wout van Aert blootgelegd

"Dat vreet aan hem": het grote probleem van Wout van Aert blootgelegd

