Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

Heel wat renners kozen de voorbije jaren voor een smaller stuur. Mathieu van der Poel deed dat bewust niet en blijft trouw aan wat hij de voorbije jaren heeft gebruikt.

Breed stuur van Van der Poel

De UCI voerde dit jaar een minimale breedte van 40 cm in wat het stuur betreft. De voorbije jaren waren de sturen van de renners in het peloton steeds smaller geworden, wat voor meer instabiliteit zorgde.

Een van de weinige renners die zich nooit gewaagd heeft aan zo'n smaller stuur is Mathieu van der Poel. De Nederlander zweert nog altijd bij zijn stuur van 450 mm en daar heeft Van der Poel ook een goede reden voor.

Van der Poel blijft trouw aan breed stuur

"Ik gebruik gewoon het stuur dat ik al mijn hele leven gebruik", zegt hij bij Cyclingnews. "Misschien verlies ik een klein beetje aerodynamisch voordeel, maar ik heb graag de kracht wanneer ik op de pedalen sta."

"Ik vind dat mijn stuur niet eens zo breed lijkt. Ik denk dat het er breder uitziet omdat zoveel andere renners met voor smaller model zijn gegaan", stelt de Nederlander nog. Veranderen zal Van der Poel nu ook niet meer doen.

"Ik ben gewend aan mijn maat, en dus blijf ik voorlopig met een breed stuur rijden", besluit de Nederlander dan ook. En dat leverde hem de voorbije jaren ook al heel wat successen op.