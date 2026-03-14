"Een beroepsverbod": Lefevere hard voor makelaars die geruchten zelf rondsturen

Het nieuwe wielerseizoen is nog maar goed en wel bezig of er wordt al serieus gekeken richting 2027. Patrick Lefevere heeft er duidelijk moeite mee.

Het gespreksonderwerp bij uitstek op dit moment is ongetwijfeld de situatie rond het Franse wonderkind Paul Seixas, amper 19 jaar en onder contract bij Decathlon.

UAE zou de nodige interesse hebben om hem binnen te halen, maar volgens Patrick Lefevere zijn het vooral de makelaars van renners die spelletjes spelen, veel agressiever dan vroeger.

En ook de Belgische renners worden zo gebruikt. “Er is zoveel gossip: Lennert Van Eetvelt naar Soudal Quick-Step, Arnaud De Lie naar Red Bull-BORA-hansgrohe”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Prijs opdrijven

Allemaal met één duidelijke reden. “Misschien zijn journalisten harder op zoek naar de scoop, maar het wordt allemaal ook gelekt om de prijs op te drijven. Wild in het rond schieten zoals Clint Eastwood, for a few dollars more.”

Seixas wordt vertegenwoordigd door ex-renner Joona Laukka. “Het is erg als een renner van negentien gelooft dat hij bij UAE de opvolger van Pogacar kan worden. Die is zelf amper 27 jaar. Een makelaar die dat verhaal aan zijn coureur probeert te verkopen, verdient een beroepsverbod.”