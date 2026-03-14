Vertrekt Jonas Vingegaard bij Visma? Ploegleider Marc Reef zegt hoe het precies zit

Jonas Vingegaard is al enkele jaren de absolute kopman bij Visma Lease a Bike. De voorbije dagen doen echter geruchten over een mogelijk vertrek of zelfs een wielerpensioen de ronde.

Pensioen voor Vingegaard?

Jonas Vingegaard heeft bij Visma Lease a Bike een mooi palmares bij elkaar gereden. Maar aan dat succesverhaal zou wel eens een eind kunnen komen.

Zo werd er gesuggereerd dat Vingegaard wel eens het voorbeeld van zijn ex-ploegmaat Yates zou kunnen volgen met een totaal onverwacht vervroegd pensioen.

Het vertrek van zijn coach Tim Heemskerk, vervangen door Mathieu Heijboer, zou daar wel eens mee te maken hebben. “Dat is iets wat een positieve verandering kan brengen. We zullen zien. Het is jammer dat Tim is vertrokken”, zegt ploegleider Marc Reef aan Daniel Benson.

Vertrek naar INEOS Grenadiers

De twee hadden een stevige samenwerking. “In acht jaar samenwerking tussen Tim en Jonas bouw je wat op, maar het is misschien goed om te veranderen. Het kan iets nieuws brengen.”



Over een mogelijke transfer naar INEOS Grenadiers is Reef heel erg duidelijk. “Niet op dit moment. Hij geniet van wat hij doet, en dat is het belangrijkste. Dat is ook wat je kan zien, en wat wij voelen”, besluit Reef.