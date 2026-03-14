Boonen prijst Campenaerts de zevende hemel in: "Helemaal geen domme kerel"

Tom Boonen is te vinden voor renners die met iets speciaals voor de dag komen. Victor Campenaerts past helemaal in die categorie.

In de podcast Wielerclub Wattage heeft Boonen zich dan ook lovend over Campenaerts uitgelaten. Het ging aanvankelijk over het aandeel van Campenaerts in het maken van de lange winterbroek voor ploegmaat Jonas Vingegaard. De bedoeling was dat de Deen een deel van die broek los zou scheuren, maar daar was geen tijd voor.

Door de slechte weersomstandigheden in de vierde rit van Parijs-Nice hield Vingegaard die volledige broek dan maar aan. Het leek een soort zak, maar in elk geval soleerde Vingegaard naar de zege. Dat zal ook Campenaerts geplezierd hebben. "Dat is een gast die altijd bezig is. Hij is altijd aan het zoeken", zegt Boonen over zijn landgenoot.

Campenaerts een druk persoon?

"Hij is helemaal geen domme kerel", prijst Boonen de intelligentie van Campenaerts. Moest Boonen nog deel uitmaken van een wielerploeg, zou hij Campenaerts wel in de ploeg willen. "Ik denk dat wel, ja. Ik heb Victor nooit in de ploeg gehad. Ik weet nu niet of die heel druk is aan tafel of niet", maakt Boonen zijn enige nuance. "Ik denk van niet."

Boonen en Campenaerts hebben ooit wel eens nauwer samengewerkt, ook al hebben hun wielercarrières elkaar niet doorkruist. "Ik heb er een paar keer mee samengewerkt bij Classified voor zijn tijdritfietsen en koerswielen. Hij is wel een gast die alles dubbelcheckt en laat dubbelchecken. Hij heeft ook een straffe ingenieur achter hem staan die zijn werelduurrecord mee heeft voorbereid."

Veel lof van Boonen

Lees ook... Visma Lease a Bike stelt statement door gevaarlijke situaties in Parijs-Nice›

Veel lof dus van Boonen voor zowel Campenaerts zelf als zijn ingenieur. Ook Vingegaard zal ermee gebaat zijn naar de nooit stoppende zoektocht van Campenaerts naar innovatie. De Deen kan er maar mee geholpen zijn.