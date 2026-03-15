"Daar geloof ik dus niet in": Van der Poel sluit één iets uit voor Milaan-Sanremo

Over minder dan een week wordt Milaan-Sanremo gereden. Mathieu van der Poel is een van de topfavorieten, maar beseft ook dat Tadej Pogacar een gevaarlijke uitdager zal worden.

Vorig jaar won Mathieu van der Poel voor de twee keer Milaan-Sanremo, maar wel op een heel andere manier dan bij zijn eerste zege. Toen reed Van der Poel verschroeiend weg op de Poggio en haalde niemand hem nog terug. 

Breekt Pogacar Milaan-Sanremo nog vroeger open?

Een jaar geleden zette Tadej Pogacar de koers op de Cipressa al in brand. Enkel Van der Poel en Ganna konden de aanval van de wereldkampioen beantwoorden, maar Van der Poel was toch de sterkste in de sprint. 

Van der Poel verwacht niet dat Milaan-Sanremo dit jaar nog vroeger zal openbreken. "Ze hebben het eens geprobeerd om op de Capi de koers al hard te maken, maar hebben vooral zichzelf daarmee verbrand. Daar geloof ik dus niet in", zegt hij bij Sporza

Van der Poel ziet Pogacar wel Milaan-Sanremo winnen

Vorig jaar kon Van der Poel dus de aanval van Pogacar beantwoorden, maar veel scheelde het echter niet. "Als ik een procentje minder ben, is Tadej weg op de Cipressa. Het is een kwestie van tijd voor hij die koers wint."

De voorbije twee seizoenen moest Pogacar telkens tevreden zijn met de derde plaats in Milaan-Sanremo. In 2024 was Philipsen de beste in een sprint, vorig jaar was Van der Poel na 2023 dus opnieuw de beste. 

