"Ik snap de twijfels": duidelijke uitspraken over de toekomst van Evenepoel

Remco Evenepoel heeft al een heel mooi palmares bij elkaar gefietst. De grootste trofee, die van de Tour de France, ontbreekt echter nog voor onze landgenoot.

Evenepoel is een renner voor de grote rondes

Wat Remco Evenepoel al allemaal gewonnen heeft maakt hem tot de grote renner die hij geworden is. Toch is het moeilijk om te zeggen of hij een eendagscoureur of wel een renner voor een grote ronde is.

“Ik snap de twijfels over de groteronderenner Evenepoel”, zegt ploegleider Sven Vanthourenhout van Red Bull-BORA-hansgrohe aan Het Laatste Nieuws. “Maar die heeft wel al de Vuelta gewonnen, hé.”

En als hij geen corona gekregen had, dan had Evenepoel ongetwijfeld ook de Giro gewonnen. Vanthourenhout is dan ook stellig dat we moeten blijven geloven in Evenepoel dat hij ooit de Tour de France zal winnen.

Juiste moment

Al zullen alle puzzelstukjes op het juiste moment op de juiste plek moeten vallen om dat wel te doen lukken, zo beseft Vanthourenhout. “Omdat we op een dag, op het juiste moment, misschien wel eens de allerbeste versie van Remco kunnen krijgen terwijl dat níet het geval is met zijn grote concurrenten.”

Er zijn al heel wat eendagskoersen die hij gewonnen heeft en volgens Vanthourenhout zullen er ook nog veel volgen. “Maar tegelijk blijft hij die Tourdroom koesteren. Ook al beseft hij dat het een enorme uitdaging wordt. Het is zijn temperament en daar moet je hem in respecteren. Omdat net daar zijn grote kracht in kan schuilen”, besluit Vanthourenhout.