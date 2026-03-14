Talenten Widar versus Seixas: bondscoach Serge Pauwels zegt hoe het evolueert

Jarno Widar en Paul Seixas werden lange tijd samen genoemd als de toekomst van het wielrennen. Maar hoe is de situatie intussen geëvolueerd sinds de befaamde Tour de l'Avenir?

Widar versus Seixas

Bondscoach Serge Pauwels weet als geen ander hoe de strijd tussen Jarno Widar en Paul Seixas in elkaar steekt. Hij was tijdens de Tour de l’Avenir immers ploegleider van onze landgenoot.

“Ik herinner me dat er destijds twijfels waren of Seixas wel fit was. Vlak voor de ronde was hij blijkbaar een beetje ziek geweest”, klinkt het bij WielerFlits.

Toch won Seixas twee klimtijdritten en de ronde. Widar was dan weer de betere bergop. Maar ondertussen is de kloof tussen beide wel groter geworden, al doet Widar het nog altijd ontzettend goed.

“Ik vind dat Jarno zijn lijn bijna net zo goed doortrekt. Hij mag zich niet afrekenen op de ritten van Seixas, vind ik. Dat is een absolute wereldtopper geworden van een ongelooflijk niveau. Hij is extreem goed. Dan moet je vooral naar jezelf kijken”, gaat Pauwels verder.

Te hoge verwachtingen

De verwachtingen voor Widar liggen ontzettend groot bij het publiek en dat vindt de bondscoach heel erg jammer. Al komt dat niet enkel van buitenaf. “Jarno is iemand die altijd heel hoge verwachtingen heeft van zichzelf, maar het helpt niet om jezelf af te breken en hij moet zich ook zeker niet vergelijken met Seixas.”



Misschien gaat het voor hem wat te traag vooruit op dit moment. “Dat is ook geen schande. Ik denk dat het een ongelukkige vergelijking is met Seixas. Wat die jongen doet, doet me terugdenken aan de tijd dat Jan Ullrich op zijn 22e de Tour de France won. Dat vonden we toen allemaal héél vroeg. Nu spreken we over iemand van 19. Dat is heel straf”, besluit Pauwels.

Volgens Pauwels moet Widar tussendoelen stellen en niet mikken op het allerhoogste eindresultaat. Geen gemakkelijke opdracht om enkel naar zichzelf te kijken, als je ziet wat er rond je gebeurt. Beter worden zal hij hoe dan ook doen.