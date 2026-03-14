"Dat is absoluut niet het geval": Klare taal over 'trainersituatie' van Kopecky

Lotte Kopecky begon sterk aan 2026 met enkele knappe prestaties in het baanwielrennen. Haar entree op de weg in de Strade Bianche werd dan weer een tegenvaller.

De Strade Bianche was niet wat Lotte Kopecky ervan verwacht had, maar voor bondscoach Ludwig Willems was dat eigenlijk een beetje te verwachten.

“Ik was niet verbaasd dat ze op het parcours van de Strade nog wat tekortschoot”, zegt bondscoach Ludwig Willems aan Het Nieuwsblad. Het was te lang geleden dat ze op de weg koerste voor de knikkers.

“Het is van begin september geleden dat ze nog een finale heeft gereden in een wegwedstrijd. Ze heeft eerst inspanningen in zulke wedstrijden en op dat niveau nodig om koershardheid op te doen”, gaat hij verder.

Bovendien wordt de koers elkaar feller en harder. Andere rensters bereiden zich specifiek op die koersen voor en dan is het logisch dat het moeilijker is, als je niet honderd procent bent nog.

Geen persoonlijke coach

Zondag start Kopecky in de Trofeo Alfredo Binda. Deze Italiaanse koers is min of meer van het zelfde niveau qua hoogtemeters als de Strade Bianche. “Met het niveau dat er is, wordt winnen zeer moeilijk”, zegt Willems.





Hij zou het al straf vinden als ze in de finale een rol kan spelen. “Ik heb er vertrouwen in dat Lotte op haar best zal zijn in de Ronde en Roubaix. Ze weet perfect wat ze doet.”

Het feit dat ze geen eigen trainer heeft is voor hem geen issue. “Ze heeft geen persoonlijke coach, waardoor mensen misschien denken dat het nattevingerwerk is, maar dat is absoluut niet het geval. Ze blijft zeer datagedreven werken en weet perfect welke wattages ze moet trappen op welk moment”, besluit hij.