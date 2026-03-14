"Dat is absoluut niet het geval": Klare taal over 'trainersituatie' van Kopecky

Foto: © photonews

Lotte Kopecky begon sterk aan 2026 met enkele knappe prestaties in het baanwielrennen. Haar entree op de weg in de Strade Bianche werd dan weer een tegenvaller.

Tegenvallende Strade Bianche voor Kopecky

De Strade Bianche was niet wat Lotte Kopecky ervan verwacht had, maar voor bondscoach Ludwig Willems was dat eigenlijk een beetje te verwachten.

“Ik was niet verbaasd dat ze op het parcours van de Strade nog wat tekortschoot”, zegt bondscoach Ludwig Willems aan Het Nieuwsblad. Het was te lang geleden dat ze op de weg koerste voor de knikkers.

“Het is van begin september geleden dat ze nog een finale heeft gereden in een wegwedstrijd. Ze heeft eerst inspanningen in zulke wedstrijden en op dat niveau nodig om koershardheid op te doen”, gaat hij verder.

Bovendien wordt de koers elkaar feller en harder. Andere rensters bereiden zich specifiek op die koersen voor en dan is het logisch dat het moeilijker is, als je niet honderd procent bent nog.

Geen persoonlijke coach

Zondag start Kopecky in de Trofeo Alfredo Binda. Deze Italiaanse koers is min of meer van het zelfde niveau qua hoogtemeters als de Strade Bianche. “Met het niveau dat er is, wordt winnen zeer moeilijk”, zegt Willems.

Hij zou het al straf vinden als ze in de finale een rol kan spelen. “Ik heb er vertrouwen in dat Lotte op haar best zal zijn in de Ronde en Roubaix. Ze weet perfect wat ze doet.”

Het feit dat ze geen eigen trainer heeft is voor hem geen issue. “Ze heeft geen persoonlijke coach, waardoor mensen misschien denken dat het nattevingerwerk is, maar dat is absoluut niet het geval. Ze blijft zeer datagedreven werken en weet perfect welke wattages ze moet trappen op welk moment”, besluit hij.

Talenten Widar versus Seixas: bondscoach Serge Pauwels zegt hoe het evolueert

Talenten Widar versus Seixas: bondscoach Serge Pauwels zegt hoe het evolueert

21:30
"Een beroepsverbod": Lefevere hard voor makelaars die geruchten zelf rondsturen

"Een beroepsverbod": Lefevere hard voor makelaars die geruchten zelf rondsturen

20:30
Zit er meer achter waarom Vermeersch met Van der Poel naar de Muur reed in de Omloop?

Zit er meer achter waarom Vermeersch met Van der Poel naar de Muur reed in de Omloop?

19:00
De Lie toch niet naar Red Bull-BORA-hansgrohe? Kijk eens wie zijn manager is...

De Lie toch niet naar Red Bull-BORA-hansgrohe? Kijk eens wie zijn manager is...

18:30
Vertrekt Jonas Vingegaard bij Visma? Ploegleider Marc Reef zegt hoe het precies zit

Vertrekt Jonas Vingegaard bij Visma? Ploegleider Marc Reef zegt hoe het precies zit

18:00
Visma Lease a Bike stelt statement door gevaarlijke situaties in Parijs-Nice

Visma Lease a Bike stelt statement door gevaarlijke situaties in Parijs-Nice

17:00
Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

16:30
Sven Vanthourenhout bekent dat hij eigenlijk andere job veel liever wou dan wat hij nu doet

Sven Vanthourenhout bekent dat hij eigenlijk andere job veel liever wou dan wat hij nu doet

16:00
Vandaag nog operatie: geen goed nieuws voor renner van Alpecin-Premier Tech

Vandaag nog operatie: geen goed nieuws voor renner van Alpecin-Premier Tech

15:00
Renner geeft het toe dat hij niet vrolijk was om ploegmaat van Campenaerts te worden

Renner geeft het toe dat hij niet vrolijk was om ploegmaat van Campenaerts te worden

14:00
Van der Poel maakt hartverscheurende keuze tussen Monumenten en maakt duidelijk wat primeert

Van der Poel maakt hartverscheurende keuze tussen Monumenten en maakt duidelijk wat primeert

13:30
Boonen prijst Campenaerts de zevende hemel in: "Helemaal geen domme kerel"

Boonen prijst Campenaerts de zevende hemel in: "Helemaal geen domme kerel"

13:00
🎥 Vlammen maar! Van Aert zet de Tirreno in brand en Van der Poel countert meteen: "Dit is wat ze doen"

🎥 Vlammen maar! Van Aert zet de Tirreno in brand en Van der Poel countert meteen: "Dit is wat ze doen"

12:30
Sven Vanthourenhout op scherp: "Vermeersch te lang in schaduw Van der Poel, Evenepoel steelt vele harten"

Sven Vanthourenhout op scherp: "Vermeersch te lang in schaduw Van der Poel, Evenepoel steelt vele harten"

12:00
Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

11:00
Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"

Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"

10:00
Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

09:00
Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

08:30
De nooit stoppende rivaliteit: stevige opsteker voor Visma-Lease a Bike tegen ploeg Pogacar

De nooit stoppende rivaliteit: stevige opsteker voor Visma-Lease a Bike tegen ploeg Pogacar

08:00
Frustratie groeit bij Van Aert: "Door Van der Poel verbazend genoeg nog niet gelukt"

Frustratie groeit bij Van Aert: "Door Van der Poel verbazend genoeg nog niet gelukt"

07:30
Speelt zijn enkel hem nog parten? Wout van Aert komt met verlossende antwoord

Speelt zijn enkel hem nog parten? Wout van Aert komt met verlossende antwoord

07:00
"Met pijn in het hart": Van Vleuten mag geen co-commentator meer zijn bij NOS

"Met pijn in het hart": Van Vleuten mag geen co-commentator meer zijn bij NOS

13/03
Ex-renner moet eerlijk toegeven: "Heb me vergist in Vingegaard"

Ex-renner moet eerlijk toegeven: "Heb me vergist in Vingegaard"

13/03
"Dat vreet aan hem": het grote probleem van Wout van Aert blootgelegd

"Dat vreet aan hem": het grote probleem van Wout van Aert blootgelegd

13/03
Na zijn derde plaats in Parijs-Nice: Jasper Stuyven met de realiteit geconfronteerd

Na zijn derde plaats in Parijs-Nice: Jasper Stuyven met de realiteit geconfronteerd

13/03
Welke klassiekers rijdt hij nog? Van Aert onthult wanneer hij de knoop doorhakt

Welke klassiekers rijdt hij nog? Van Aert onthult wanneer hij de knoop doorhakt

13/03
Was Evenepoel nog beter? Bakelants tempert hype over 19-jarige Seixas

Was Evenepoel nog beter? Bakelants tempert hype over 19-jarige Seixas

13/03
🎥 Vluchter Valgren houdt stand in Tirreno-Adriatico, Tejada is de beste in Parijs-Nice

🎥 Vluchter Valgren houdt stand in Tirreno-Adriatico, Tejada is de beste in Parijs-Nice

13/03
Thibau Nys reageert aangeslagen op het missen van de klassiekers

Thibau Nys reageert aangeslagen op het missen van de klassiekers

13/03
"Het helpt niet": bondscoach betreurt uitspraak Widar en geeft hem gouden raad

"Het helpt niet": bondscoach betreurt uitspraak Widar en geeft hem gouden raad

13/03
Nog even niet op de fiets: Thibau Nys mist start van seizoen door operatie

Nog even niet op de fiets: Thibau Nys mist start van seizoen door operatie

13/03
Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo

Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo

13/03
Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

13/03
Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

13/03
Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

13/03
Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

13/03

