Visma Lease a Bike stelt statement door gevaarlijke situaties in Parijs-Nice

De etappe van vandaag in Parijs-Nice beperkt tot 47 kilometer. Door sneeuw op het parcours was het te gevaarlijk voor de renners.

Gevaarlijk in Parijs-Nice

Leider Jonas Vingegaard wilde vandaag eigenlijk niet koersen in Parijs-Nice, omdat de omstandigheden door sneeuw en kou veel te gevaarlijk waren.

De etappe werd ingekort tot 47 kilometer, maar ging uiteindelijk wel van start. Tal van valpartijen waren echter deel van het menu van de dag, maar de schade lijkt overal mee te vallen.

“"Uiteindelijk ging het zonder veel erg”, zegt Victor Campenaerts aan Sporza. “Het had wel interessant geweest om net iets vroeger aan te komen.” Een idee dat Vingegaard zelf ook geopperd had.

Statement Visma Lease a Bike

Onderweg was het wel degelijk gevaarlijk. “Er lag een beetje smeltsneeuw. Als je dan moet remmen, dan ben je een vogel voor de kat. Het is goed dat we niet meer omhoog moesten rijden”, aldus onze landgenoot.

Lees ook... Renner geeft het toe dat hij niet vrolijk was om ploegmaat van Campenaerts te worden›

Hij begrijpt dat de organisatie graag heeft dat er gekoerst wordt. “Ik denk dat we als ploeg ook hebben geprobeerd om het veilig te houden door een statement te maken dat ze niet te zot moeten doen”, aldus Campenaerts.