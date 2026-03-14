Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

Wout van Aert reed vandaag in de Tirreno-Adriatico in dienst van ploegmaat Matteo Jorgenson. Maar het plannetje van Visma Lease a Bike pakte niet helemaal uit.

Koninginnenrit in Tirreno-Adriatico

Wout van Aert vertelde na afloop van de koninginnenrit in de Tirreno-Adriatico dat Visma Lease a Bike een plannetje klaar had om vol voor de eindzege te gaan.

De bedoeling was duidelijk. “We hebben onze kans gewaagd. Ik denk dat Matteo net iets tekortkomt. Ons doel was om Del Toro te isoleren en dat lukte vrij goed”, vertelt hij aan Sporza.

Van Aert viel aan voor de slotklim, om met nog wat extra voorsprong zijn ploegmaat en kopman bij te staan, maar onze landgenoot viel helemaal stil.

Volledig stil

“De laatste klim was zo lastig dat het man-tegen-man was. Jammer genoeg konden we tactisch weinig ondernemen. Ik probeerde het eerste steile stuk te overleven om op het vlakkere stuk nog iets te kunnen doen”, was hij duidelijk.

Maar nog voor het vlakkere stuk werd hij gegrepen en stond Van Aert letterlijk stil. “Ik had misschien iets vroeger moeten aanvallen. Vanaf dat die mannen me voorbij reden, was het zo hard mogelijk trappen om boven te geraken.”



Lees ook... 🎥 Vlammen maar! Van Aert zet de Tirreno in brand en Van der Poel countert meteen: "Dit is wat ze doen"›

Del Toro pakte uiteindelijk zelfs nog de ritwinst, Jorgenson moest vrede nemen met de derde plek. De eindzege in de Tirreno is ook voor Del Toro.