Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

Primoz Roglic rijdt met Tirreno-Adriatico zijn eerste koers van het jaar. De Sloveen zal de komende maanden echter maar weinig in het peloton te zien zijn.

Een derde eindzege in Tirreno-Adriatico zal Primoz Roglic wellicht niet meer pakken. De Sloveen staat net voor de slotrit op de vijfde plaats in het klassement, op iets meer dan een minuut van leider Isaac del Toro.

Programma Primoz Roglic

Met drie keer een notering in de top tien deed Roglic het in zijn eerste koers van het jaar wel goed. De volgende wedstrijd van Roglic zal de Ronde van het Baskenland (6 tot 11 april) zijn, daarna rijdt hij ook de Ronde van Romandië (28 april tot 3 mei).

De Giro en de Tour laat Roglic dit jaar links liggen, na de Ronde van Romandië zal hij pas weer in de Vuelta (22 augustus tot 13 september) weer koersen. Meer dan drie maanden zal Roglic dus geen rugnummer opspelden.

Waarom zal Roglic meer dan drie maanden niet koersen?

"Dat heb ik alleen besloten, maar in overleg met anderen. We hebben onze programma's op elkaar afgestemd en het is oké. Ik wil graag een tijdje thuis zijn", zegt Roglic bij het Sloveense Peloton.



"Ik ben al een hele tijd niet thuis geweest, dus wil graag wat tijd met mijn familie doorbrengen." Roglic trainde deze winter op Mallorca en heeft ook al een hoogtestage afgewerkt.