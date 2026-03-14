Vandaag nog operatie: geen goed nieuws voor renner van Alpecin-Premier Tech

Eerder deze week kwam Lindsay De Vylder ten val in Parijs-Nice. Hij moet daardoor vandaag nog een operatie ondergaan.

Valpartij De Vylder

Woensdag kwam Lindsay De Vylder ten val in de vierde etappe van Parijs-Nice. Het werd meteen duidelijk dat het niet goed zat met de West-Vlaming.

Hij werd donderdag met een ambulance vanuit Frankrijk terug naar ons land gebracht. Ondertussen kwam Alpecin-Premier Tech met een update over de blessure.

Een CT scan heeft duidelijk gemaakt dat het om een heupbreuk gaat, zo meldt zijn ploeg op haar officiële kanalen nadat de nodige onderzoeken werden gedaan.

Operatie

Om de genezing sneller te laten verlopen en de kans op complicaties te verkleinen is er een operatie gepland. Die zal vandaag uitgevoerd worden.



De ploeg bedankt daarvoor het orthopedische team van AZ Herentals dat voor de samenwerking en zorg van onze landgenoot instaat. Hoe lang De Vylder buiten strijd zal zijn is nog niet duidelijk.