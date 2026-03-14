Zit er meer achter waarom Vermeersch met Van der Poel naar de Muur reed in de Omloop?

Het was een opvallend moment in de Omloop Het Nieuwsblad. Florian Vermeersch reed samen met Mathieu van der Poel naar de Muur van Geraardsbergen in de Omloop.

Florian Vermeersch is einde contract

Florian Vermeersch rijdt momenteel bij UAE Team Emirates-XRG. Daar doet hij meer dan het nodige werk om Tadej Pogacar bij te staan wanneer dat nodig is.

Onze landgenoot is echter wel bezig aan zijn tweede en voorlopig ook laatste contractjaar bij de ploeg van de Sloveense wereldkampioen. En dan volgen automatisch de nodige speculaties over zijn toekomst.

Opvallend moment in de Omloop

Volgens WielerFlits zou Vermeersch in beeld zijn bij Alpecin-Premier Tech. Dan wordt hij ploegmaat van niemand minder dan Mathieu van der Poel.

In Het Nieuwsblad wordt verwezen naar een moment waar mogelijk wel wat meer achter zit, namelijk toen Vermeersch in de Omloop met Van der Poel naar de Muur van Geraardsbergen reed.

Afwachten wat het wordt, al zal UAE zeker wel de nodige plannen hebben om Vermeersch langer aan boord te houden en hem ook de volgende jaren onder contract te leggen.