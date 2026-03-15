Boonen twijfelt niet en zegt wie hij graag de Ronde van Vlaanderen ziet winnen

Nog drie weken en de Ronde van Vlaanderen wordt gereden. Tom Boonen gunt één renner echt de overwinning in Vlaanderens Mooiste.

Na Milaan-Sanremo zullen de klassiekers elkaar echt in sneltempo opvolgen, met de Ronde van Brugge, E3 Saxo Classic, In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. 

Veel Vlaamse koersliefhebbers kijken echter nu al uit naar paaszondag, op 5 april. Want dan wordt de 110de editie van de Ronde van Vlaanderen gereden. Over exact drie weken gaan de renners van start in Antwerpen. 

Opnieuw duel tussen Pogacar en Van der Poel?

"Aan pronostieken doe ik niet mee", zegt Boonen bij De Zondag.  Maar als de logica gerespecteerd wordt, zal het wellicht weer tussen Van der Poel en Pogacar gaan volgens Boonen. Al moet de koers natuurlijk altijd nog gereden worden. 

Boonen gunt Van Aert zege in Ronde van Vlaanderen

"Weet je wie ik het écht gun? Wout van Aert. Laat hem maar zijn eerste Ronde eindelijk winnen. Dat verdient hij echt", stelt Boonen nog. Van Aert stond nog maar één keer op het podium, in 2020 werd hij tweede. 

Lees ook... Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was
Bij zijn laatste twee deelnames, in 2025 en 2023, moest Van Aert telkens tevreden zijn met een vierde plaats. Zal het nu eindelijk wel prijs zijn voor Van Aert? Nog zo'n drie weken afwachten dus. 

Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was

