Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Jasper Philipsen na stevige valpartij

Jasper Philipsen kwam in de slotrit van Tirreno-Adriatico ten val en kon niet sprinten voor de overwinning. Woensdag staat hij wel gewoon aan de start van Nokere Koerse.

In de derde etappe van Tirreno-Adriatico sprintte Jasper Philipsen naar de derde plaats, in de slotrit wilde Philipsen nog eens zijn kans wagen. Door een valpartij op zo'n drie kilometer van de streep kon Philipsen echter niet sprinten voor de zege.

Philipsen komt aan de start in Nokere Koerse

Al snel kon Christoph Roodhooft bevestigen dat Philipsen niets had overgehouden aan zijn valpartij. Een opluchting met het oog op het verdere verloop van zijn voorjaar, onder meer met zaterdag al Milaan-Sanremo.

Philipsen zou maandag en dinsdag gebruiken om te herstellen, pas dan zou er een beslissing genomen worden over zijn deelname aan Nokere Koerse woensdag. Zoals gepland komt Philipsen gewoon aan de start.

Selectie Alpecin-Premier Tech voor Nokere Koerse

Hij krijgt de steun van Edward Planckaert, Jonas Rickaert, Oscar Riesebeek, Florian Sénéchal, Sente Sentjens en Gerben Thijssen. In 2019 en 2023 werd Philipsen derde in Nokere Koerse, winnen lukte nog nooit.

Vorig jaar kwam Philipsen in de slotkilometer van Nokere Koerse zwaar ten val. Daardoor stond Philipsen gehavend aan de start van Milaan-Sanremo en werd hij pas 163ste op bijna 17 minuten van Van der Poel.



