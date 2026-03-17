Niet alleen Van der Poel en Pogacar: De Bondt ziet nog drie kanshebbers in Milaan-Sanremo

Door hun dominantie in de monumenten de voorbije drie seizoenen, dertien op vijftien, zijn Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo opnieuw de twee topfavorieten. Al zijn er ook nog andere favorieten.

Wint Philipsen tweede keer Milaan-Sanremo?

Jasper Philipsen won in 2024 Milaan-Sanremo dankzij Mathieu van der Poel. De Nederlander controleerde na de afdaling van de Poggio een groep van een tiental renners en Philipsen maakte het af in de sprint.

Zaterdag is Philipsen voor Dries De Bondt opnieuw een outsider. "Als het wind tegen is, maakt Jasper een goede kans. Ik heb hem al goed zien rondrijden. Vooral bergop gaf hij een sterke indruk", zegt hij bij Sporza.

Ganna en Van Aert ook kanshebbers?

De Bondt ziet nog twee andere kanshebbers die al meerdere malen op het podium stonden. Filippo Ganna werd in 2023 en 2025 tweede, Wout van Aert won in 2020 en werd derde in 2021 en 2023.



"Ganna was de enige van zijn gewichtscategorie die nog aanwezig was in de tweede rit die Van der Poel won. Dat belooft. Maar ook Wout is goed, hé. Hij toonde zich bergop ook sterk, maar wilde misschien iets te graag winnen."