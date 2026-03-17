Bruyneel kreeg belangrijke info over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel heeft veel indruk gemaakt in Tirreno-Adriatico. Ook Johan Bruyneel kreeg daar bevestiging over van renners uit het peloton.

Uitstekende start van het seizoen voor Van der Poel

Met drie overwinningen na acht koersdagen is Mathieu van der Poel uitstekend aan 2026 begonnen. De Nederlander won met veel overmacht Omloop Nieuwsblad en won in Tirreno-Adriatico ook twee ritten.

Van der Poel maakte vooral in de laatste etappe van de Italiaanse rittenkoers indruk met een kopbeurt van 30 kilometer. Slechts zo'n vijftien renners konden zijn wiel houden met de beste klimmers en ook Wout van Aert.

Van der Poel beter dan ooit?

Ook Johan Bruyneel zag en hoorde van renners uit Tirreno-Adriatico dat Van der Poel een bijzonder hoog niveau haalde. "Ik heb informatie uit het peloton dat zijn vormpeil momenteel echt beangstigend is. Hij is beter dan ooit", zegt Bruyneel bij THE MOVE.

En dat kan wel eens slecht nieuws zijn voor de wereldkampioen. "Ik durf nu al te voorspellen dat Van der Poel in Milaan-Sanremo bij Pogacar zal blijven. Pogacar zal hem niet kunnen lossen", stelt Bruyneel dan ook.

Ook Oliver Naesen mocht tijdens Tirreno-Adriatico ondervinden hoe goed Van der Poel was. Hij zag afgelopen week ongelooflijke dingen van Van der Poel en vindt hem dan ook de grote topfavoriet voor Milaan-Sanremo.