Na eerdere slechte tekenen veegt Kopecky plots alle twijfels weg en Van Gucht trekt er ook conclusie uit

De eerste tekenen uit het wegseizoen waren niet bijster positief voor Lotte Kopecky. Daar heeft ze nu wel komaf mee gemaakt, door in Nokere Koerse haar eerste overwinning van het jaar te behalen.

In de Omloop en de Strade Bianche kon Kopecky geen rol van betekenis spelen. Nochtans trok ze wel met verwachtingen naar die wedstrijden. Een toptiennotering in de Trofeo Alfredo Binda was al een eerste teken van beterschap. Het was echter nog wachten op de eerste overwinning en die is er in eigen land gekomen, in Nokere Koerse.

Kopecky wilde het eerst proberen met een aanval: ze schudde aan de boom op de Lange Ast. Kool volgde in het wiel, ook Moors en Bossuyt dichtten snel het gaatje. Met zijn vieren reden ze een honderdtal meter voorop. Op een nieuwe kasseistrook gaf Kopecky er nog eens een lel op. Uno-X en UAE werkten in de achtergrond om haar terug te nemen.

Kopecky wint en Bossuyt in top vijf

Niet getreurd, want Kopecky had nog voldoende energie over om een machtssprint aan de aankomst naar haar hand te zetten. Kopecky vloerde Kool en Gillespie door een tand groter te sprinten. Shari Bossuyt kwam als vierde over de streep, maar Kopecky was toch wel de Belgische die het meest opgelucht terug huiswaarts kan keren.

"Weg met de muizenissen", oordeelt commentator Ruben Van Gucht tijdens de VRT-uitzending. "Als die er al waren", nuanceert Ine Beyen. Het is toch een overwinning die iets betekent, meent Van Gucht. "Dat was welkom. Niet alleen voor Kopecky zelf, maar ook voor de Vlaamse wielerliefhebber." Met het oog op wat komt is het bemoedigend.

Kopecky voelde de druk

Kopecky gaf tijdens het flashinterview ook toe dat er wel wat druk aanwezig was. "Je werkt een hele winter lang om het beste van jezelf te geven tijdens het seizoen en dan blijft het wat uit. Daarom doet dit eens zoveel deugd", reageert de winnares.