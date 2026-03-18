Geen andere keuze: UAE Team Emirates-XRG moet koers overslaan

UAE Team Emirates-XRG kampt met een blessuregolf. De ploeg van Tadej Pogacar moest daarom ook een koers schrappen van hun programma.

Deze week is UAE Team Emirates-XRG actief in Nokere Koerse, Milaan-Turijn, GP de Denain, Bredene Koksijde Classic en Milaan-Sanremo. Volgende week staan de Ronde van Catalonië, Ronde van Brugge, E3 Saxo Classic en In Flanders Fields op het programma.

Ook in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (25 tot 29 maart) zou UAE Team Emirates-XRG aan de start komen, maar ploegmanager Mauro Gianetti bevestigt bij Cyclingnews dat zijn ploeg de Italiaanse rittenkoers zal overslaan.

"We hebben momenteel twaalf renners die in de lappenmand liggen, zeven van het WorldTour-team en de rest van het opleidingsteam. Dat is niet gemakkelijk om mee om te gaan, zelfs niet voor ons", stelt Gianetti.

Pogacar mist Wellens en Narvaez in Milaan-Sanremo

De blessuregolf bij UAE Team Emirates-XRG heeft ook gevolgen voor Milaan-Sanremo. Zo kan Tadej Pogacar niet rekenen op Tim Wellens en Jhonatan Narvaez, zij deden vorig jaar de lead-out op de Cipressa.

Pogacar krijgt zo een relatief onervaren ploeg in steun met Christen en McNulty die hun debuut maken in Milaan-Sanremo. Vermeersch komt pas voor de tweede keer aan de start. Novak stond al drie keer aan de start, Großschartner en Del Toro elk twee keer.