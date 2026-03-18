Geen andere keuze: UAE Team Emirates-XRG moet koers overslaan

UAE Team Emirates-XRG kampt met een blessuregolf. De ploeg van Tadej Pogacar moest daarom ook een koers schrappen van hun programma.

Deze week is UAE Team Emirates-XRG actief in Nokere Koerse, Milaan-Turijn, GP de Denain, Bredene Koksijde Classic en Milaan-Sanremo. Volgende week staan de Ronde van Catalonië, Ronde van Brugge, E3 Saxo Classic en In Flanders Fields op het programma. 

Ook in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (25 tot 29 maart) zou UAE Team Emirates-XRG aan de start komen, maar ploegmanager Mauro Gianetti bevestigt bij Cyclingnews dat zijn ploeg de Italiaanse rittenkoers zal overslaan. 

"We hebben momenteel twaalf renners die in de lappenmand liggen, zeven van het WorldTour-team en de rest van het opleidingsteam. Dat is niet gemakkelijk om mee om te gaan, zelfs niet voor ons", stelt Gianetti. 

Pogacar mist Wellens en Narvaez in Milaan-Sanremo

De blessuregolf bij UAE Team Emirates-XRG heeft ook gevolgen voor Milaan-Sanremo. Zo kan Tadej Pogacar niet rekenen op Tim Wellens en Jhonatan Narvaez, zij deden vorig jaar de lead-out op de Cipressa. 

Pogacar krijgt zo een relatief onervaren ploeg in steun met Christen en McNulty die hun debuut maken in Milaan-Sanremo. Vermeersch komt pas voor de tweede keer aan de start. Novak stond al drie keer aan de start, Großschartner en Del Toro elk twee keer. 

"Ik geef hem geen ongelijk": Sergeant ziet Pogacar slimme keuze maken

07:30
Dumoulin vreest onklopbare Pogacar en ziet maar één kans voor Van der Poel

12:00
Na eerdere slechte tekenen veegt Kopecky plots alle twijfels weg en Van Gucht trekt er ook conclusie uit

14:20
Wordt dit de rentree van Merlier? Mysterieuze Lampaert moet hard zijn best doen om te zwijgen

14:00
🎥 Entourage steekt op hilarische wijze de draak met Evenepoel: "Dit is gewoon te goed"

13:30
Sleutelrol voor Van Aert en co: Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd

13:00
Pogacar is gewaarschuwd: Tourbaas ziet "uitstekend nieuws" door Vingegaard

07:00
"Interesseert me niet": Lotte Kopecky klaar en duidelijk voor Nokere Koerse

11:00
Ploegmaat is eerlijk en moet iets toegeven over nieuwkomer Remco Evenepoel

10:00
Moeilijkste koers van het jaar: commentator Michel Wuyts onthult zijn geheim voor Milaan-Sanremo

09:00
Ondanks frustraties: Wout van Aert neemt risico voor Milaan-Sanremo

08:30
Met een duidelijk doel: Meeus en Red Bull-BORA-hansgrohe pakken het anders aan

08:00
Schuld van Visma-Lease a Bike? Manager onthult oorzaak van kniepijn Pogacar in de Tour

18:30
Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo

17/03
Anders dan vroeger: Naesen weet wat Van Aert nodig heeft in Milaan-Sanremo

21:30
"Mensen denken dat, maar...": Van Avermaet onthult grootste moeilijkheid van Milaan-Sanremo

20:30
Zigart ervaarde moeilijkheden door relatie met Pogacar: "Als ik een normale renster was..."

20:00
Sprak Visma-Lease a Bike de waarheid? Twijfels bij prestaties van Vingegaard

19:00
📷 Even weer in België: Wout van Aert zorgt voor kiespijn bij Jan Bakelants

18:00
Bruyneel kreeg belangrijke info over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

17:00
Niet alleen Van der Poel en Pogacar: De Bondt ziet nog drie kanshebbers in Milaan-Sanremo

16:30
Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Jasper Philipsen na stevige valpartij

17/03
'Soudal Quick-Step geeft bevestiging over nieuwe opdoffer voor Tim Merlier'

17/03
Dé manier om Van der Poel te kloppen? Merckx geeft Pogacar gouden raad

17/03
"Dat is de realiteit": Vanthourenhout eerlijk over integratie van Evenepoel bij Red Bull

17/03
Jorgenson ook kopman in Milaan-Sanremo? Van Aert heeft er duidelijke mening over

17/03
Geen strijd met Kopecky: Vollering heeft iets anders te doen tijdens Milaan-Sanremo

17/03
"Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek

17/03
1
Kan Van Aert Milaan-Sanremo winnen? Van Avermaet ziet belangrijke voorwaarde

17/03
Belgen scoorden niet in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico: bondscoach velt zijn oordeel

17/03
Na twee mislukte voorjaren: Arnaud De Lie bijt stevig van zich af

17/03
Naesen onthult de echte reden van monsterlijke inspanning Van der Poel

17/03
Belgische belofte maakt indruk met rit- en eindzege, Visma-Lease a Bike is vol lof

17/03
De Cauwer lyrisch over superbelangrijke Campenaerts, maar treurt om één iets: "Het is doodjammer"

17/03
Na de harde kritiek op het positioneren van Van Aert: ex-ploegmaat neemt het fel voor hem op

16/03
Movistar heeft groot nieuws over Cian Uijtdebroeks na zijn eerdere elleboogblessure

16/03

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
