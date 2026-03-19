UAE-manager pakt uit met vreemde uitspraak over Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zullen dit voorjaar opnieuw vaak uitdagen. Bij UAE Team Emirates-XRG lijken ze ook blij te zijn met een tegenstander zoals Van der Poel.

Kan Pogacar Van der Poel kloppen in Milaan-Sanremo?

Vorig jaar in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix stonden Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel samen op het podium. Ook in de Tour streden ze nog enkele keren tegen elkaar.

Zaterdag staat in Milaan-Sanremo wellicht een eerste duel van 2026 te wachten. De voorbije jaren probeerde Pogacar die koers te winnen, maar kon hij telkens Van der Poel niet uit het wiel rijden.

"Als Pogacar zichzelf één procent kan verbeteren, dan kan hij Milaan-Sanremo winnen", zegt José Antonio ‘Matxin’ Fernández, sportief manager van UAE Team Emirates-XRG, bij TNT Sports.

Matxin over Van der Poel

"Ik hoop dat Van der Poel altijd trouw aan zichzelf blijft, hij is een waardige en respectvolle rivaal die door ons zeer gewaardeerd wordt. Als we hem ooit mogen kloppen, dan hoop ik dat dat op dezelfde respectvolle manier gebeurt", stelt Matxin.

Wat hij daarmee wil zeggen, is niet helemaal duidelijk, maar Matxin is wel lovend voor Van der Poel. "Hij is een heel belangrijke renner in het huidige wielrennen. Om Van der Poel te kloppen in een koers zoals Milaan-Sanremo, dat zal heel lastig worden."



"Hij heeft dezelfde waarden als Tadej en kent zichzelf door en door… Toch zullen we proberen om dit jaar het resultaat om te draaien", besluit hij nog. Pogacar werd de voorbije twee jaar telkens derde, wint hij nu wel Milaan-Sanremo?