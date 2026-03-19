Kopvrouw in Milaan-Sanremo? Kopecky onthult rolverdeling met Wiebes

Lotte Kopecky heeft in Nokere Koerse vertrouwen kunnen tanken voor Milaan-Sanremo. Daar hoopt ze zaterdag ook mee te kunnen strijden voor de overwinning.

Afgelopen zondag in de Trofeo Alfredo Binda kwam Lotte Kopecky al iets beter voor de dag met een zevende plaats, maar in Nokere Koerse was het prijs. En zo is de vervelende nul weg voor Kopecky in 2026.

Ander koersverloop in Milaan-Sanremo?

Het moet haar vertrouwen geven voor MIlaan-Sanremo van zaterdag. De eerste editie vorig jaar werd gewonnen door Lorena Wiebes na een gesloten koers, op de Cipressa en de Poggio gebeurde er weinig tot niets.

"Ik verwacht dat het dit jaar anders zal zijn. Dat de ploegen hun tactiek iets anders gaan bepalen", zegt Kopecky bij HLN. Bij SD Worx-Protime zullen Kopecky en Wiebes als kopvrouw aan de start staan.

Het zal van het koersverloop afhangen om een beslissing te maken tussen wie er kopvrouw zal zijn. Wellicht zal het voor Kopecky afhangen of Wiebes op de Cipressa en de Poggio erbij kan blijven of niet.

"Aan ons om er het beste van te maken. En goed te communiceren", stelt Kopecky nog. Vorig jaar trok Kopecky de sprint aan voor Wiebes en moest ze tevreden zijn met een negende plaats, zal het dit jaar anders zijn?