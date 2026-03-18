Beste Mathieu ooit? Van Avermaet nu nog meer overtuigd van slimme Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft een duidelijke keuze gemaakt tussen de Italiaanse koersen: de Strade heeft hij niet gereden, Milaan-Sanremo wordt wél een doel. Greg Van Avermaet is er zeker van dat Van der Poel in beide koersen een grote rol kon en kan spelen.

Van Avermaet baseert die indruk op de sterke prestaties bergop van Van der Poel in Tirreno-Adriatico. "Hij had er in de Strade vooraan wel bijgezeten, denk ik. Ik zeg niet dat hij gewonnen zou hebben, maar hij ging er heel dicht bij geweest zijn", zegt Van Avermaet in de HLN Wielerpodcast. Nu had Pogacar eigenlijk vrij spel in de Strade.

Ondanks zijn overtuiging begrijpt Van Avermaet nog altijd wel de beslissing van Van der Poel om de Strade Bianche niet te rijden. "Natuurlijk volgt het heel dicht op elkaar. Zaterdag is er de Strade en maandag begint de Tirreno al. Hij heeft in 2021 de fout gemaakt om een beetje over zijn toeren te gaan in de Tirreno", herinnert Van Avermaet zich.

Coach probeert Van der Poel in te tomen

Dat was een memorabele editie, maar Van der Poel sleepte de geleverde inspanningen toen een hele tijd met zich mee. "Je moet toch wel een beetje inhouden. Ik denk dat zijn trainer toch probeert om hem een klein beetje tegen te houden en de teugels probeert aan te trekken." Soms weet Van der Poel zijn trainer ook te overtuigen van bepaalde dingen.

Dat zagen we toen Van der Poel plots toch meedeed aan de veldrit in Benidorm. In de Tirreno heeft hij alleszins indruk gemaakt op Van Avermaet. "Ik vond het een van de beste versies van Mathieu die ik al gezien heb. Het kon ook twee keer net niet geweest zijn, maar door zijn koersintelligentie maakt hij het twee keer mooi af."

Van Avermaet ziet ook tactisch sterke Van der Poel

Mogelijk zien we die intelligentie ook in Milaan-Sanremo een grote rol spelen. "Tactisch neemt hij ook de beste beslissingen, wat ook belangrijk zal zijn in Milaan-Sanremo. Hij heeft het eindschot dat Tadej Pogacar misschien niet heeft."