Belgisch wielertalent en Wout van Aert hopen juist op het totaal tegenovergestelde

Wout van Aert heeft het al twee keer klaargespeeld, maar zijn laatste overwinning op de Champs-Élysées had toch net dat tikkeltje extra. Dat had uiteraard alles met de passages over Montmartre te maken.

Van Aert won al eens op de Champs-Élysées in 2021, na een traditionele sprint zoals we die al zo vaak zagen op het einde van de Tour de France. Vorig jaar moesten de renners over de Montmartre-beklimming. Dat gaf Van Aert de kans om Pogacar eraf te rijden en om in de straten van Parijs te soleren naar een memorabele overwinning.

Tom Crabbe droomt nu ook net van diezelfde etappe met aankomst op de Champs-Élysées. De 20-jarige renner heeft zichzelf op de kaart gezet met ritzeges in de Ster van Bessèges en de Ruta del Sol. "Hopelijk kom je dan niet te veel in gevaar, maar als sprinter is de laatste rit van de Tour op de Champs-Élysées een van de mooiste ritten."

Crabbe hoopt op slotrit Tour zonder Montmartre

Het is een uitspraak die Crabbe doet bij Ring TV. De regionale zender ging de snelle man opzoeken in zijn woonplaats in het Vlaams-Brabantse Merchtem. "Hopelijk voor mij gaan ze er niet te veel meer de Montmartre in steken", is Crabbe de parcoursaanpassing niet ontgaan. "Ik denk dat het een ultieme droom is om daar te kunnen winnen."

Het is toekomstmuziek, want om in aanmerking te komen voor een Tour-deelname zal Crabbe in een andere ploeg moeten rijden. Zijn opmerking over de Montmartre is wel helemaal juist, want zonder die beklimming zouden de pure sprinters meer kans maken. Van Aert zou wellicht net wel willen dat de Montmartre in het parcours blijft.

Montmartre blijft voorlipig wel in de Tour

In de Tour de France van dit jaar is de kasseiklim Montmartre in elk geval wel opnieuw opgenomen in de finale van de laatste etappe naar Parijs. Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat dit de komende jaren ook zo zal blijven. Crabbe reed vandaag overigens Nokere Koerse, maar had pech en moest opgeven na een val.