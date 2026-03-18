Sleutelrol voor Van Aert en co: Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd

Visma-Lease a Bike heeft geen topfavoriet voor Milaan-Sanremo, maar wel enkele outsiders. Thijs Zonneveld verwacht dan ook dat Van Aert en co een belangrijke rol kunnen spelen.

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zijn opnieuw de topfavorieten voor Milaan-Sanremo. De verwachting is dat ze net als vorig jaar zullen wegrijden op de Cipressa, maar de koers is daarom nog niet voorbij.

Sleutelrol voor Visma-Lease a Bike in Milaan-Sanremo?

Tussen de Cipressa en de Poggio is er nog een vlak stuk van zo'n tien kilometer waar Pogacar en Van der Poel zullen moeten samenwerken. Thijs Zonneveld verwacht dat Visma-Lease a Bike een belangrijke rol kan spelen in de achtervolging.

"Het zou goed kunnen dat je achter Van der Poel en Pogacar een groepje krijgt met Van Aert, Brennan, Laporte en Jorgenson", zegt hij bij In De Waaier. "Dat is een heel sterke ploeg en ik denk ook echt dat ze er dichter bij gaan zitten dan vorig jaar in aanloop naar de Poggio."

Kan Van Aert volgen op de Cipressa?

Want Zonneveld verwacht niet dat Van Aert met zijn huidige vorm zal meekunnen op de Cipressa met Van der Poel en Pogacar. "Al is hij beter dan ik had verwacht, hij gaat er niet heel ver achter zitten."

"Visma-Lease a Bike moet vooral vooraan aan de Cipressa beginnen, en dan zo dicht mogelijk zitten op de top. En dan hopen dan ze elkaar kunnen gebruiken. Het zou interessant zijn als ze weerwerk kunnen bieden."