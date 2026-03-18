🎥 Entourage steekt op hilarische wijze de draak met Evenepoel: "Dit is gewoon te goed"

Op het WK vorig jaar in Rwanda en op de Olympische Spelen in 2024 moest Remco Evenepoel wisselen van fiets. De entourage van Evenepoel speelde die momenten op hilarische wijze nog eens na.

Remco Evenepoel is op hoogtestage op Tenerife, maar dook vorige week op in een filmpje van zijn neef en mecanicien Dario Kloeck. Daarin imiteerde Evenepoel het accent van zijn verzorger David Geeroms.

Evenepoel reageert met de glimlach

Daar liet Geeroms het niet bij en hij speelde twee veelbesproken fietswissels van Evenepoel na. "Samenvatting van de Olympische Spelen 2024 & Worlds in Kigali 2025! Payback time Remco Evenepoel."

Evenepoel vond het, net als onder meer Tim Merlier en ploegmaats Mick van Dijke en Arne Marit, hilarisch. "Dit kun je geen wraak noemen, want het is gewoon te goed. Veel liefs", reageerde Evenepoel.

Twee chaotische fietswissels van Evenepoel

Op de Olympische Spelen in 2024 van Parijs reed Evenepoel in de slotkilometers lek. Evenepoel wist niet dat hij genoeg voorsprong had om te wisselen en riep dan ook zenuwachtig om een nieuwe fiets.

Vorig jaar op het WK in Rwanda was het zadel gezakt van Evenepoel. Hij was niet tevreden na een eerste fietswissel en besloot een tweede keer te wisselen. Die wissel liet lang op zich wachten omdat de Belgische volgwagen niet in de buurt was, Evenepoel trapte uit frustratie boos een flesje weg.



