Zonneveld zet vraagtekens bij uitspraak Van der Poel over Pogacar

Een uitspraak van Mathieu van der Poel heeft de aandacht gewekt van Thijs Zonneveld. Van der Poel zei in de Tirreno dat hij Pogacar niet zal kunnen volgen in Milaan-Sanremo als hij één procentje minder is. Van der Poel liet ook nog eens uitschijnen dat Pogacar wellicht ooit wel Milaan-Sanremo wint.

Een realistische uitspraak of niet? "Ja en neen. Hoe realistisch is het? Pogacar moet niet alleen Van der Poel maar ook Van Aert, Ganna, al die gasten eraf rijden. Hij moet het vlakke stuk tussendoor, de Poggio, de afdaling en het laatste stukje op de Via Roma overleven", schetst Zonneveld de moeilijkheid voor de Sloveen bij In De Waaier.

Pogacar kan dit, maar hij heeft er een paar zaken voor nodig. "Hij heeft nodig dat zijn ploeg goed gegroepeerd zit aan de voet van de Cipressa en dat ze heel hard kunnen doortrekken. Daar heeft hij vorig jaar Narvaez en Wellens voor gebruikt en die zijn er allebei niet. Dan kun je zeggen dat Del Toro en Christen het moeten doen."

Zonneveld twijfelt aan ploegmaats Pogacar

Zonneveld gelooft niet dat alle ploegmaats van Pogacar in de juiste positie zullen zitten. Voor Pogacar is het belangrijk dat hij bij zijn demarrage een gaatje kan slaan. "Van der Poel kan juist heel goed heel strak op het wiel rijden en versnellen. En positioneren. Hij weet dat Pogacar opnieuw gaat op het steilste stuk van de Cipressa, waar het 6 % is."

Van der Poel kan veel voordeel halen door in het wiel te zitten. "Het absolute vermogen van Van der Poel is zoveel hoger dan dat van Pogacar. Het is zo moeilijk voor Pogacar om er daar vanaf te komen." Een aanval van Pogacar op het steilste stuk van de Cipressa is prima voor VDP. "Voor Van der Poel is dit ook het ideale scenario."

Pogacar als bondgenoot

Zo raakt de Nederlander ook af van de renners die sneller zijn dan hij aan de meet. "Voor Van der Poel is Pogacar een enorme bondgenoot, zolang je 'm maar kan volgen. Als dat betekent dat ze wegblijven, wil hij gerust aan 80% een paar keer overnomen op het tussenstuk."