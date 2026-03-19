Ondanks geslaagde rentree: Uijtdebroeks onthult waar hij nog tekort schiet

Cian Uijtdebroeks (23) heeft een geslaagde rentree gemaakt in Milaan-Turijn. Hij probeerde het in de finale, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de vijfde plaats.

Begin februari liep Cian Uijtdebroeks een barstje in zijn elleboog op bij een valpartij in de Ronde van Valencia, in Milaan-Turijn kon hij anderhalve maand later zijn rentree maken. En Uijtdebroeks deed meteen mee voor de overwinning.

Vijfde plaats voor Uijtdebroeks in Milaan-Turijn

Uijtdebroeks voelde zich goed op de eerste beklimming van Superga (4,9 km aan 9,1%), maar in het tussenstuk naar de tweede beklimming blies hij zichzelf een beetje op. Dat betaalde hij cash op de laatste beklimming.

Toch probeerde Uijtdebroeks nog op anderhalve kilometer van de streep, maar op zo'n 700 meter van de streep moest hij toch een gaatje laten. Het werd uiteindelijk een vijfde plaats op dertien seconden van winnaar Pidcock.

Uijtdebroeks tevreden met geslaagde rentree

"Ik ben blij" zei Uijtdebroeks bij CyclingProNet. "Het is de eerste keer weer met al die positionering en de stress in het peloton, dus ik moet er nog aan wennen. Maar we begonnen de klim in een perfecte positie."



"Ik probeerde aan te vallen omdat ik wist dat het in de sprint moeilijk zou worden, maar ik mis nog wat explosiviteit. Dat komt wel met deze inspanningen", besloot Uijtdebroeks nog.