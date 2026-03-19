🎥 "Ik speelde het spel:" Segaert heeft revanche beet en onthult hoe hij kompaan tactisch aftroefde

In Nokere Koerse strandde Alec Segaert nog nipt in het zicht van de streep, in de GP Denain was hij wel de beste. Segaert hield nipt stand tegen een aanstormend peloton.

De GP Denain is een voorproefje op Parijs-Roubaix met 23 kilometer aan kasseien, zes stroken komen over zo'n drie weken ook terug in de Hel van het Noorden. Alec Segaert koos voor de tweede dag op rij voor de aanval.

Op zo'n 50 kilometer van de streep was hij weggereden met Per Strand Hagenes (Visma-Lease a Bike). Met de Noor bouwde Segaert een voorsprong uit van zo'n halve minuut, zeven achtervolgers kwamen niet dichter.

Segaert liet Hagenes bewust sudderen

Op 10 kilometer van de streep reed Hagenes weg bij Segaert, maar hij bleef de Noor in het vizier houden. Een bewuste tactiek van Segaert. "Hij viel me aan. Ik zat echt op de limiet. Ik dacht: ik kan terugkomen, maar ik speelde het spel een beetje. Ik hield het gat op zo’n twintig meter."

"Ik hoopte dat het peloton niet terug zou komen en dat hij een beetje stil zou vallen. Toen ben ik, met mijn laatste krachten, teruggekomen in de laatste twee kilometer en viel ik meteen aan." Opnieuw moest Segaert strijden tegen het aanstormende peloton.

En nu trok hij wel aan het langste eind. "Deze koers was sowieso al speciaal voor me. Ik hield er al van. Dat ik hier nu kan winnen, zeker na wat er gisteren gebeurde, is gek", besloot Segaert nog.





Bike racing at it's finest! Great 1vs1 going on here #GPDenain

🚴🇫🇷 | Vandaag lukt het wel voor Alec Segaert. Hij blijft het peloton net voor en wint GP Denain. Wat een prachgige finale. 🇧🇪 🪨



Wielrennen 👀 HBO Max

