Met een duidelijk doel: Meeus en Red Bull-BORA-hansgrohe pakken het anders aan

Jordi Meeus begon goed aan het klassieke voorjaar met onder meer een zege in de Ename Samyn Classic. Deze week jaagt hij op een overwinning in Nokere en Denain.

Zevende in Omloop Nieuwsblad, tiende in Kuurne-Brussel-Kuurne en een overwinning in de Ename Samyn Classic. Jordi Meeus kon mooie uitslagen voorleggen in de eerste koersen op Belgische bodem.

Goede start van het seizoen van Meeus

"Ik was heel blij met de vorm en de benen", zegt Meeus bij Het Nieuwsblad. "Na twee weken niet te hebben gekoerst, gaat dat zeker niet weg zijn." Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico liet Meeus afgelopen week links liggen.

Die rittenkoersen reed Meeus in het verleden wel, maar toen kwam hij telkens vermoeid of ziek terug. Meeus koos net zoals de afgelopen twee weken voor training in Spanje, omdat het beter werkt voor hem.

Meeus wil zijn palmares aandikken

Deze week wil hij die lijn doortrekken in Nokere Koerse en de GP de Denain, het kleine broertje van Parijs-Roubaix. Een pittig tweeluik, maar het zijn wel twee koersen die hem goed moeten liggen.



Het zijn koersen die Red Bull-BORA-hansgrohe vorig jaar niet reed. "Nu doen we dat zeer bewust wel: om meer in die koersen te komen waar we echt de finale kunnen rijden. En vooral: om de hoeveelheid overwinningen aan te dikken."