Enorme verrassing: wereldtopper in vorm onverwacht aan de start van Milaan-Sanremo

Geen Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe in Milaan-Sanremo, maar de Duitse formatie komt wel met een sterke ploeg aan de start. De meest verrassende naam in de selectie is die van Primoz Roglic.

Roglic in vorm voor Milaan-Sanremo

Voor de 36-jarige Sloveen wordt het zijn derde deelname aan Milaan-Sanremo. In 2017 werd Roglic bij zijn debuut 67ste, in 2022 eindigde hij als 17de op elf seconden van Mohoric in een tweede groepje.

Roglic bewees de voorbije tien dagen dat hij in vorm is. In Tirreno-Adriatico reed hij relatief anoniem, maar werd hij wel vijfde in het eindklassement. In Milaan-Turijn werd Roglic derde op vijf seconden van Pidcock.

Plan van Red Bull-BORA-hansgrohe in Milaan-Sanremo

Laurence Pithie legt uit wat het plan is van Red Bull-BORA-hansgrohe. "De Cipressa gaat zaterdag cruciaal zijn", zegt de Nieuw-Zeelander. "Dat was vorig jaar ook zo, en ik denk dat ze bij UAE hetzelfde gaan proberen."



"Ons plan is om die actie te volgen, als dat kan, met Primoz (Roglic) en Giulio (Pellizzari). Het zou een goede koers zijn voor ons als een van hen kan volgen. Anders probeer ik het af te maken in de sprint na de Cipressa en de Poggio."