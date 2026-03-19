Een volgende topper in wording? José De Cauwer lovend voor Belgisch talent

Alec Segaert probeerde met een solo Nokere Koerse te winnen. Hij strandde in het zicht van de meet, maar José De Cauwer ziet hem in de toekomst wel scoren.

Deze winter stapte Alec Segaert over van Lotto naar Bahrain Victorious. De 23-jarige Belg mag meer zijn eigen kans gaan in de klassiekers en probeerde met een solo de zege te pakken in Nokere Koerse.

Segaert won in 2024 twee keer, maar strandde op zo'n 100 meter van zijn eerste overwinning in anderhalf jaar. "Langs de ene kant zal hem dit moraal geven, maar daar heb je niks aan", zegt José De Cauwer bij Sporza.

De Cauwer lovend voor Segaert

Al bewijst het volgens De Cauwer wel nog eens tot wat Segaert in staat is. De tegenwind en de lastige slotkilometer nekten Segaert dan toch net voor de streep. Al sprong hij volgens De Cauwer ook van net iets te ver weg.

Maar strooide De Cauwer ook nog met lof. "Zijn positie op de fiets was ook prachtig. Het was net niet, maar de erkenning voor Segaert zal zeker nog komen. In de koers moet je pakken wat je pakken kunt, en dat heeft hij geprobeerd."

Dit voorjaar rijdt Segaert nog de GP de Denain (19 maart), de E3 Saxo Classic (27 maart), In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem (29 maart), Dwars door Vlaanderen (1 april), de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april).