Bakelants kritisch voor Visma-Lease a Bike en stelt zich vragen bij Van Aert

Wout van Aert komt opnieuw aan de start van Milaan-Sanremo. Jan Bakelants stelt zich echter de vraag of Van Aert zijn eigen kans zal mogen gaan.

Bakelants gelooft nog niet in Brennan

Visma-Lease a Bike zal in Milaan-Sanremo met meerdere sterke renners aan de start komen die een resultaat kunnen rijden. Naast Wout van Aert worden ook Matteo Jorgenson, Matthew Brennan en Christophe Laporte.

Wie als kopman zal worden uitgespeeld, is maar de vraag. Jan Bakelants twijfelt aan Matthew Brennan, het 20-jarige Britse toptalent. "Ik heb het bergop nog niet gezien om op de Cipressa mee te kunnen", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

Mag Van Aert zijn kans gaan in Milaan-Sanremo?

Zal Wout van Aert dan toch naar voren worden geschoven als kopman? "Ik denk dat ze hem bij Visma-Lease a Bike eindelijk eens zullen uitspelen. Of zullen ze hem blijven opofferen?", vraagt Bakelants zich af.

"In het begin spelen ze hem uit en dan gaat het niet of gebeurt er iets anders en dan is dat de beste knecht die je kan hebben. Zo heeft hij toch al het hele voorjaar gereden", stelde Mark Uytterhoeven.

Dat Van Aert goed bergop reed in Tirreno-Adriatico, zegt volgens Tom Boonen weinig. "Het is die ontploffing op het einde die zo zwaar is. Je moet vijf minuten in het rood gaan en dan nog 200 meter sprinten naar de top. Het gaat om piekvermogen."