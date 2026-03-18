Wordt dit de rentree van Merlier? Mysterieuze Lampaert moet hard zijn best doen om te zwijgen

Yves Lampaert moet toch wel weten wat de plannen van Soudal Quick-Step met Tim Merlier zijn. Gaat Merlier zondag koersen in de GP Monseré?

Vandaag wordt Nokere Koerse gereden. Merlier stond oorspronkelijk wel op de voorlopige startlijst, maar het bleek al snel dat deze eendagswedstrijd te vroeg zou komen. Door knieproblemen is de seizoensstart van Tim Merlier al enkele keren uitgesteld. De snelle man van Soudal Quick-Step heeft nog niet zo lang geleden de trainingen hervat.

Het is inmiddels ook al zeker dat Merlier niet mee gaat rijden in de Bredene Koksijde Classic. Wanneer zou dan wel de eerste koersdag van Merlier in 2026 eraan komen? Bij Sporza vermoeden ze dat dit voorzien is voor komende zondag. Merlier zou een rugnummer opspelden voor de GP Monseré, wat dus zijn eerste koers zou worden.

Lampaert noemt het geruchten

Voor de start van Nokere Koerse werd hier ook naar gepolst bij Yves Lampaert. Hij moest toch over meer informatie beschikken? "Ik weet er niet zo heel veel meer van", spreekt Lampaert dit tegen. "Dat zijn geruchten die de ronde gaan. Je zult moeten wachten tot zondag om 'm te zien of niet, zeker", houdt hij zijn lippen op elkaar.

Dat kost hem wel enige moeite, want de manier waarop Lampaert het zegt verraadt dat hij er toch wel meer over weet. "Ik heb beroepsgeheim", lacht de voormalige Belgische kampioen vervolgens. De goede stemming bij Lampaert wanneer hij op de vragen antwoordt doet vermoeden dat Merlier zondag wel degelijk de GP Monseré kan rijden.

Soudal Quick-Step kijkt uit naar eerste koers Merlier



Zoals Lampaert het zelf zegt zullen we wel geduldig moeten zijn tot dit weekend om het antwoord definitief te weten te komen. Bij Soudal Quick-Step zullen ze alvast halsstarrig uitkijken naar de eerste wedstrijd van de spurtbom van de ploeg.